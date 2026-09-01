Egipto crea un comité para organizar el turismo durante el eclipse solar total de 2027

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El Cairo, 1 sep (EFE).- El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha creado un comité para organizar los preparativos del eclipse solar total que tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y que alcanzará su mayor duración en la ciudad monumental de Luxor, una de las principales atracciones turísticas del país.

"El comité tiene la tarea de preparar y organizar los eventos relacionados con la celebración del eclipse solar total en Egipto, previsto para el 2 de agosto de 2027. Las ciudades de Luxor y Siwa experimentarán la mayor duración del eclipse, entre 5 y más de 6 minutos", dijo el departamento en un comunicado publicado este martes.

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Siwa, una remota zona en el desierto occidental egipcio, fronteriza con Libia y conocida principalmente por sus oasis y sus lagos salados, también será uno de los principales puntos de mayor visibilidad de este evento, que ha sido ya nombrado como "el eclipse del siglo".

En Luxor, por su parte, se encuentran varios de los monumentos más importantes del Antiguo Egipto como los templos de Luxor y Karnak, la Avenida de las Esfinges, los valles de los Reyes y de las Reinas, el templo de Hatshepsut o los Colosos de Memnón, entre otros.

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Por este motivo, el comité se encargará de "garantizar que todas las instalaciones y servicios necesarios estén disponibles para los turistas y visitantes", tanto egipcios como extranjeros, al anticipar un gran número de viajeros en esas fechas pese a que es temporada baja en Egipto, donde en agosto se registran temperaturas superiores a los 40 grados centígrados.

Al ser "una importante oportunidad para impulsar el turismo", el Gobierno egipcio trabajará igualmente en "una amplia promoción" del evento -para el que se diseñará un logotipo- y en preparar "eventos especiales para la observación del eclipse" tanto en Siwa como en Luxor.

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Asimismo, el comité abordó la posibilidad de fletar vuelos especiales a estas dos localizaciones, además de incrementar los servicios de transporte por carretera, para facilitar la llegada de los turistas. EFE