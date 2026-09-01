Bruselas sigue evaluando tras un mes si controles fronterizos de Italia son proporcionales a la situación en Ceuta

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La Comisión Europea sigue evaluando un mes después de su introducción si los controles fronterizos que Italia impone a los pasajeros que llegan en avión y barco desde España son una medida proporcional en respuesta a la crisis migratoria en Ceuta, según ha dicho este martes un portavoz comunitario, que confirma la recepción de una segunda notificación de Roma para prorrogar 15 días la medida, sin que Bruselas haya valorado aún la primera.

"Los Estados miembro pueden introducir controles fronterizos en sus fronteras interiores bajo ciertas condiciones y ahora estamos evaluando la notificación de Italia", ha zanjado el portavoz de Interior del Ejecutivo de Ursula von der Leyen, Markus Lammert, al ser preguntado por si Bruselas considera que la situación en Ceuta representa una amenaza grave que justifica la suspensión del espacio de libre circulación de Schengen entre Italia y España.

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De este modo, Lammert ha evitado responder a cuál es la valoración del Ejecutivo comunitario a la reintroducción de los controles el pasado 1 de agosto, pero sí ha confirmado que el Gobierno italiano ha notificado ya su decisión de prorrogarlos durante un tiempo "limitado a quince días, hasta mediados de septiembre" y que los servicios comunitarios evaluarán la medida.

En todo caso, ha añadido el portavoz, el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, mantiene un "contacto estrecho y regular" con sus contrapartes tanto en Italia como en España y también el coordinador comunitario para Schengen "sigue el asunto con mucha atención".

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El Código de Fronteras Schengen permite a los Estados miembro reactivar este control reforzado en situaciones de amenaza grave, siempre que sea proporcional y limitado en el tiempo, con prórrogas sucesivas hasta un máximo de dos años.

Tras el anuncio de Roma de mantener la suspensión de Schengen, el Ministerio de Interior español reaccionó el lunes avanzando que también España prorrogará quince días los controles equivalentes que aplica a los viajeros que llegan a territorio nacional desde Italia desde el pasado 8 de agosto. Fuentes comunitarias apuntan a Europa Press que la notificación formal por parte del Gobierno español no ha llegado todavía a Bruselas.

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