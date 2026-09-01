Agencias

Bruselas aprueba el acuerdo entre las españolas Portobello y Cobega para fusionar sus negocios de plástico

Guardar

La Comisión Europea ha dado este martes luz verde al acuerdo entre la gestora española de capital riesgo Portobello Capital y el grupo Cobega para fusionar sus negocios de plástico, Caiba y Nosoplas, respectivamente, en una única compañía centrada en los envases realizados a partir de tereftalato de polietileno (PET).

Bruselas considera que la operación no plantea problemas de competencia, dado que se trata de negocios con una incidencia "limitada" en los mercados o actividades en las que las empresas implicadas tiene su actividad.

El expediente, que le fue notificado al Ejecutivo comunitario el pasado 27 de julio, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU aprueba una venta de helicópteros a Irak por valor de cerca de 690 millones de euros

EEUU aprueba una venta de helicópteros a Irak por valor de cerca de 690 millones de euros

Sindicatos llevarán a la Fiscalía la muerte de un trabajador en el paraje del Tajo Colorao de Lanjarón

Sindicatos llevarán a la Fiscalía la muerte de un trabajador en el paraje del Tajo Colorao de Lanjarón

Gobierno valora mediar entre Airbus y sindicatos y avisa de que está en juego el futuro del sector en España

Gobierno valora mediar entre Airbus y sindicatos y avisa de que está en juego el futuro del sector en España

Gobierno dice que 1.749 profesores han vuelto a las aulas en Ceuta: "La voluntad es que el curso empiece con normalidad"

Gobierno dice que 1.749 profesores han vuelto a las aulas en Ceuta: "La voluntad es que el curso empiece con normalidad"

CSIF valora que el Estatuto Marco incluya reivindicaciones como la jubilación parcial y anticipada

CSIF valora que el Estatuto Marco incluya reivindicaciones como la jubilación parcial y anticipada