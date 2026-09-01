Bruselas aprueba el acuerdo entre las españolas Portobello y Cobega para fusionar sus negocios de plástico

Guardar

La Comisión Europea ha dado este martes luz verde al acuerdo entre la gestora española de capital riesgo Portobello Capital y el grupo Cobega para fusionar sus negocios de plástico, Caiba y Nosoplas, respectivamente, en una única compañía centrada en los envases realizados a partir de tereftalato de polietileno (PET).

Bruselas considera que la operación no plantea problemas de competencia, dado que se trata de negocios con una incidencia "limitada" en los mercados o actividades en las que las empresas implicadas tiene su actividad.

El expediente, que le fue notificado al Ejecutivo comunitario el pasado 27 de julio, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.