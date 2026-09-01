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Qatar pide una solución para reabrir el paso de Ormuz: "Dejar sin resolver la crisis conducirá a una escalada"

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Las autoridades de Qatar han señalado la importancia de resolver la crisis en el estratégico paso de Ormuz y retomar la navegación por este punto, avisando de que se puede vivir una nueva escalada militar si no se resuelve esta disputa entre Estados Unidos e Irán, mientras, por su lado, Teherán trabaja de forma bilateral en un plan con Omán para la gestión del paso.

"Dejar sin resolver la crisis del estrecho de Ormuz conducirá a una escalada y perjudicará a todos. Estamos trabajando con nuestros socios para alcanzar una solución pacífica y reabrir el estrecho", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayid al Ansari, en declaraciones recogidas por la cadena Al Jazeera.

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Al mismo tiempo, Al Ansari ha denunciado que haya actores como Israel que aprovechen la crisis regional para lanzar nuevos ataques e "imponer una nueva realidad en los territorios palestinos, libaneses y sirios", en referencia a sus campañas militares en los tres frentes.

Estas declaraciones llegan en un momento de 'impasse' en la guerra y cuando el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha llamado a volver al memorando de entendimiento, que contó con la mediación de Pakistán y Qatar, afirmando que Teherán "adoptará inmediatamente acciones recíprocas" si Estados Unidos "regresa a sus compromisos".

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