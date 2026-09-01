Policía de Israel detiene a ocho colonos por provocar incendios en el sur de Cisjordania

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Jerusalén, 1 sep (EFE).- La Policía israelí informó este martes de que ha detenido a ocho colonos para interrogarlos, bajo la sospecha de que participaron en incendios y agresiones contra las comunidades palestinas en las colinas de Hebrón (sur de Cisjordania).

"Tras varios incendios provocados y agresiones graves ocurridos en el sector sur de las colinas de Hebrón, ocho sospechosos fueron arrestados la pasada noche en el sector de Judea (nombre con el que los israelíes se refieren al sur de Cisjordania) bajo sospecha de participación en los hechos", indicó la Policía en un comunicado.

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El texto no menciona que estos ataques se producen contra las comunidades palestinas locales, en las que los colonos israelíes llevan a cabo prácticamente a diario distintos métodos de acoso: desde las agresiones físicas a los incendios de propiedades y cultivos o el robo de ganado.

Los ocho detenidos tienen entre 16 y 20 años, especifica la Policía, y todos residen ocupando territorio en Cisjordania (algo ilegal según el derecho internacional).

El cuerpo pretende solicitar una prórroga de su detención una vez sean interrogados.

"La Policía de Israel condena y considera muy graves los incidentes de violencia y los daños que atentan contra la seguridad del Estado y de toda la región", afirma el cuerpo al término del texto.

El 93,6 % de las investigaciones a colonos por violencia contra palestinos en Cisjordania han terminado sin una acusación, según un estudio de la ONG israelí Yesh Din.

Sólo el 3 % de las investigaciones policiales han llevado a condenas totales o parciales desde 2005.

Estas detenciones se producen poco después de que el Ministerio de Defensa israelí ordenara al Ejército traspasar sus competencias para detener a colonos a la Policía, dependiente del ministro colono de extrema derecha Itamar Ben Gvir, aunque esa medida aún no se ha hecho efectiva.

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En la práctica, las fuerzas armadas ya delegaban esta labor al cuerpo, pero la actuación de los agentes era muy limitada. EFE