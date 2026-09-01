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Pezeshkian le dice a Putin que Irán "vencerá" en su enfrentamiento con Estados Unidos

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Moscú, 1 sep (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró hoy que su país vencerá en su enfrentamiento con Estados Unidos durante su reunión con el líder ruso, Vladímir Putin.

"Estoy convencido de que venceremos", dijo Pezeshkian durante un encuentro que se celebró en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán, en el que aseguró que las acciones de Estados Unidos contra la república islámica "no se pueden justificar de ninguna forma". EFE

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