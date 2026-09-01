La UE y Rutte cargan contra Rusia por el "ataque híbrido" fallido con drones bomba en Alemania

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han cargado este martes contra Rusia por estar detrás del "ataque híbrido" registrado a inicios de agosto en el aeropuerto alemán de Leipzig, en el que se hallaron tres drones cargados con explosivos, y han trasladado su plena solidaridad con Alemania.

En sus respectivos mensajes en redes sociales, Von der Leyen, Costa y Rutte han coincidido en señalar directamente a Moscú como responsable del ataque, tras hacerlo el Gobierno alemán, que a través del canciller Friedrich Merz ya había advertido de que Alemania se enfrenta a "problemas que provienen del exterior" y no pueden ser ignorados.

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"Le aseguré (a Merz) que la UE se encuentra en plena solidaridad con Alemania ante este ataque de Rusia", ha escrito Von der Leyen tras mantener una llamada telefónica con el jefe del Ejecutivo alemán, avisando de que los Veintisiete "mantendrán la UE unida" pese a estos "actos escalados y graves".

La conservadora alemana ha sentenciado que "los ataques híbridos no quedarán sin una respuesta clara" y que el bloque comunitario disuadirá "a cualquiera que busque socavar su libertad y seguridad", y ante los intentos de Rusia de "sembrar desconfianza y miedo" en nuestras sociedades.

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"Estaremos junto a Ucrania todo el tiempo que sea necesario", ha añadido Von der Leyen, quien ha detallado que este miércoles abordará el ataque al aeropuerto alemán con Rutte y que los ministros de Exteriores de la UE abordarán en su próxima reunión la posibilidad de adoptar sanciones adicionales contra Rusia.

El presidente del Consejo Europeo, por su parte, ha querido dejar claro que la Unión se mantiene "fuerte y unida" y que su apoyo a Ucrania "es inquebrantable", al tiempo ha afirmado que "Rusia no prevalecerá".

"Condenamos en los términos más enérgicos posibles el intento de ataque con drones de Rusia en el Aeropuerto de Leipzig. Rusia debe detener su guerra de agresión contra Ucrania, en lugar de escalarla", ha apuntado en su mensaje.

El exprimer ministro portugués, además, ha indicado que desde el Consejo trabajará "con Alemania y otros Estados miembro para aumentar la presión sobre Rusia hasta que muestre una voluntad de cambiar de rumbo".

RUTTE CREE QUE LA EVIDENCIA DE QUE FUE RUSIA "ES CLARA"

Por su parte, el secretario general de la OTAN ha asegurado, tras hablar también por teléfono con Merz, que "la evidencia es clara" sobre la responsabilidad rusa en el ataque y ha respaldado las medidas anunciadas por Alemania en respuesta.

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Rutte ha afirmado que la Alianza Atlántica continuará reforzando su capacidad para "disuadir y defender" a todos los aliados frente a cualquier amenaza, incluidas "acciones maliciosas" como las registradas en Leipzig y en otros puntos del territorio aliado.

"Los intentos de Rusia de intimidar, socavar nuestra unidad y nuestra disposición a apoyar a Ucrania son inútiles y fracasarán", ha advertido, antes de recalcar que el apoyo de la OTAN a Kiev es "inquebrantable", al igual que su "compromiso férreo" con la defensa colectiva de la Alianza.

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TRES DRONES EN EL AEROPUERTO DE LEIPZIG

Las autoridades alemanas informaron la pasada semana del hallazgo de un tercer dron cerca del aeropuerto de Leipzig, después de que a principios de agosto aparecieran otros dos aparatos cargados con explosivos, uno en la zona de aviones de carga y otro cerca de un avión ucraniano Antonov.

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El segundo aparato habría llegado a colisionar con un avión de la empresa de mensajería DHL, mientras que los técnicos hallaron restos de una sustancia que podría corresponderse con material altamente explosivo, si bien la carga no llegó a detonar.

El aeropuerto de Leipzig está considerado un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania, y desde el inicio de la invasión rusa han aumentado en Alemania los avistamientos y reconocimientos con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.

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