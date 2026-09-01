FOPEA expresa "extrema preocupación" por violación a sala de periodistas de la Casa Rosada

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Buenos Aires, 1 sep (EFE).- El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su "extrema preocupación" por la violación de la seguridad de la sala de periodistas de la Casa Rosada durante el fin de semana y anunció que informará del caso a organismos internacionales vinculados a la defensa de la libertad de expresión.

"El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresa su extrema preocupación por la violación de la seguridad de la sala de periodistas de la Casa Rosada, ocurrida durante el fin de semana", afirmó en un comunicado difundido en las últimas horas, al tiempo que advirtió que la seguridad del espacio es responsabilidad del Ejecutivo.

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Según informó FOPEA, periodistas acreditados encontraron este lunes, al ingresar al sector de prensa de la Casa Rosada, cajones abiertos, casilleros revueltos y objetos personales sustraídos.

Señaló también que no se detectaron signos de que las cerraduras hubieran sido forzadas, remarcó que el acceso a la sala se encuentra bajo custodia de Casa Militar, organismo encargado de la seguridad de la sede de gobierno, y exigió "el pronto esclarecimiento de lo ocurrido".

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En ese contexto, afirmó que este episodio "se suma a un cuadro de restricciones crecientes al trabajo de la prensa acreditada en la sede del Poder Ejecutivo, como controles cada vez más exhaustivos, limitaciones de circulación dentro del edificio y episodios previos de seguimiento a periodistas".

FOPEA anunció que informará del caso a organismos y redes internacionales vinculados con la defensa de la libertad de expresión, entre ellos la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) y la red regional Voces del Sur.

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"El hostigamiento, la restricción de acceso y la intimidación hacia la prensa constituyen un ataque a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada sin injerencias ni restricciones gubernamentales", afirmó FOPEA.

La entidad también vinculó lo sucedido con un episodio ocurrido días atrás durante una actividad del presidente Javier Milei en la Escuela ORT de la ciudad de Buenos Aires, donde el mandatario celebró públicamente los abucheos de estudiantes dirigidos hacia el periodismo.

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Desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023, el presidente argentino acostumbra a dirigir insultos casi a diario a periodistas y medios de comunicación. EFE