La UE impulsa debate entre antiguos líderes políticos y militares sobre retos de seguridad

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Newtownmountkennedy (Irlanda), 1 sep (EFE).- La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, anunció este martes que pondrá en marcha la próxima semana un grupo de alto nivel formado por antiguos líderes políticos y militares en el que también estarán representados el Reino Unido y Ucrania, para abordar desde una "perspectiva nueva" los retos en defensa.

"La semana que viene pondré en marcha un grupo de alto nivel formado por antiguos líderes políticos y militares de varios países de la UE, pero también del Reino Unido y Ucrania, para analizar con una perspectiva nueva cómo responder a las amenazas militares actuales, cada vez más reales", indicó Kallas al inicio de una reunión informal de ministros de Defensa de la UE en Irlanda.

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"¿Por qué contar con estos líderes políticos y militares? Creo que ya saben que ellos pueden decir cosas que nosotros, como instituciones, quizá no podamos decir", comentó.

Kallas destacó que la OTAN "sigue siendo la piedra angular" de la seguridad europea al tiempo que Estados Unidos "también está instando a los aliados europeos a asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa".

Afirmó que "hay muchas cosas que podemos hacer" en la UE, como "invertir en las capacidades adecuadas" sin replicar las que ya tiene EE. UU., "ya que debemos concentrarnos principalmente en defender el territorio europeo".

"Pero tenemos que aprovechar nuestros puntos fuertes únicos, y hay muchos, incluidas las innovadoras industrias de defensa que tenemos en Europa, pero también aportar la amplia experiencia operativa e innovadora de Ucrania", apuntó la ex primera ministra estonia.

En ese sentido, instó al nuevo grupo de alto nivel a "cuestionar el pensamiento convencional y mirar más allá de limitarse a hacer más de lo mismo".

"Se trata, en realidad, de identificar qué debe hacer Europa de forma diferente para poder defenderse mejor, más rápido y de forma más inteligente", resumió.

En el encuentro, en el que no se podrán adoptar decisiones formales, los ministros abordarán entre otros asuntos el apoyo a Ucrania tras unos meses de julio y agosto que han sido "los más mortíferos para la población civil", recordó ante la prensa a su llegada a la cita Kallas, que hizo hincapié en que Rusia "está intensificando realmente sus acciones para causar el mayor daño posible al pueblo ucraniano con el fin de doblegarlo".

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"El principal problema es la defensa aérea. Carecen de misiles interceptores. Sabemos que algunos países tienen misiles interceptores que pronto dejarán de ser operativos. Por lo tanto, sería muy positivo que se cedieran a Ucrania para que puedan utilizarlos para proteger a su población", señaló.

Al mismo tiempo, dijo que también están trabajando con países fuera de la Unión Europea "para conseguir los interceptores necesarios para proteger a la población civil", algo que reconoció como "muy difícil", mientras intentan "reunir los interceptores europeos". EFE