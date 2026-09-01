Dimite un asesor del presidente de Corea del Sur en plena reforma del Gabinete

Guardar

Kim Yong Beom, asesor en materia de política y legislación del presiente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha presentado este martes su dimisión en plena reforma del Gabinete, que ha llevado a la salida de seis altos cargos del Gobierno, entre ellos los ministros de Defensa y Justicia.

El portavoz de la Presidencia, Kang Yu Jung, ha informado de que Lee ha aceptado la dimisión, si bien no ha dado explicaciones sobre los motivos de su renuncia, que llega a medida que aumentan las críticas por la adopción de medidas económicas que habrían provocado una mayor volatilidad en los mercados de valores, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

PUBLICIDAD

Kim era el principal asesor y jefe de política del presidente desde que este llegó al cargo en junio de 2025. Ahora, el presidente surcoreano se ha visto abocado a realizar una serie de cambios a nivel interno con el objetivo de reflotar su nivel de aprobación, que atraviesa su peor momento desde su investidura --especialmente debido al precio de las viviendas y al rechazo de los votantes más jóvenes--.

Desde la Presidencia insisten en que la salida de Kim busca "evitar un colapso dentro de la Administración estatal" y recalcan que la idea final es dar un "impulso a la toma de decisiones para dar forma a determinadas políticas e implementarlas".

PUBLICIDAD