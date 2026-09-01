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Dimite un asesor del presidente de Corea del Sur en plena reforma del Gabinete

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Kim Yong Beom, asesor en materia de política y legislación del presiente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha presentado este martes su dimisión en plena reforma del Gabinete, que ha llevado a la salida de seis altos cargos del Gobierno, entre ellos los ministros de Defensa y Justicia.

El portavoz de la Presidencia, Kang Yu Jung, ha informado de que Lee ha aceptado la dimisión, si bien no ha dado explicaciones sobre los motivos de su renuncia, que llega a medida que aumentan las críticas por la adopción de medidas económicas que habrían provocado una mayor volatilidad en los mercados de valores, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

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Kim era el principal asesor y jefe de política del presidente desde que este llegó al cargo en junio de 2025. Ahora, el presidente surcoreano se ha visto abocado a realizar una serie de cambios a nivel interno con el objetivo de reflotar su nivel de aprobación, que atraviesa su peor momento desde su investidura --especialmente debido al precio de las viviendas y al rechazo de los votantes más jóvenes--.

Desde la Presidencia insisten en que la salida de Kim busca "evitar un colapso dentro de la Administración estatal" y recalcan que la idea final es dar un "impulso a la toma de decisiones para dar forma a determinadas políticas e implementarlas".

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