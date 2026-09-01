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El Gobierno aprobará este martes su plan para relanzar la economía de Ceuta, dotado con 168 millones de euros

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El Gobierno aprobará este martes su plan económico para impulsar la economía de Ceuta tras la situación generada en la ciudad autónoma por la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio.

El plan, dotado con 168 millones de euros, el equivalente al 8% del PIB de Ceuta, incluye bonificaciones del 75% en las cuotas que pagan los empresarios a la Seguridad Social tanto en la ciudad autónoma de Ceuta como en la de Melilla para los años 2026 y 2027, según anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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En concreto, fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron a Europa Press que se elevarán del 50% al 75% las bonificaciones empresariales para la contratación de trabajadores, y se aprobarán otras medidas para facilitar que las empresas puedan acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) "con todas las garantías", ofreciendo acceso pleno a la prestación por desempleo (sin consumo del paro) y con una exención del 100% de las cotizaciones empresariales.

El plan económico para Ceuta, que incluirá además ayudas directas a autónomos y empresas de la zona, supone una ampliación del plan especial para diversificar las fuentes del crecimiento económico de Ceuta que se puso en marcha en el año 2022.

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