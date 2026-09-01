EEUU aprueba una venta de helicópteros a Irak por valor de cerca de 690 millones de euros

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El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado la aprobación de una venta de helicópteros a Irak por valor de 800 millones de dólares (cerca de 690 millones de euros), en pleno repliegue de las tropas internacionales y ante los esfuerzos de Bagdad por lograr el monopolio de las armas a través de la disolución de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP).

"El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado una posible venta militar al Gobierno de Irak para la compra de helicópteros Bell 412EPX, helicópteros Bell 407M y equipos relacionados. El costo total estimado es de 800 millones de dólares", ha indicado la cartera en un comunicado

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Así, ha resaltado que Bagdad ha pedido la compra de estos helicópteros y otro material bélico y operativo, antes de defender que "esta venta propuesta respaldará la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos al contribuir a mejorar la seguridad de un socio estratégico".

"La venta propuesta mejorará la capacidad de Irak para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, al optimizar sus capacidades de transporte aéreo, reconocimiento y ataque aire-superficie", ha manifestado el departamento, que ha detallado que el "contratista principal" será Bell-Textron, con sede en Texas.

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Las autoridades de Irak, aseguraron la semana pasada que las tropas de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos han iniciado ya su retirada coordinada de bases militares en el país y reiteraron que se esperan que el proceso concluya el 30 de septiembre, como tarde, fecha en la que esperan además lograr el monopolio de las armas de las FMP.

Algunas milicias proiraníes de Irak --incluidas algunas integradas en las FMP-- han intercambiado reiterados golpes con las fuerzas estadounidenses desde el inicio de la ofensiva contra Irán lanzada por sorpresa por Washington junto a Israel el 28 de febrero, entre denuncias desde Bagdad sobre los bombardeos contra estos grupos, integrados en las fuerzas de seguridad.

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