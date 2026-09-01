Gobierno valora mediar entre Airbus y sindicatos y avisa de que está en juego el futuro del sector en España

24/02/2026 El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga ESPAÑA EUROPA ECONOMIA MADRID SEI

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El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, se ha mostrado "preocupado" por la huelga indefinida en Airbus, al considerar que el sector aerospacial representa "una gran oportunidad" de crecimiento para España, al mismo tiempo que ha valorado una posible mediación por parte del Gobierno, en la que probablemente participaría el titular de su departamento, Jordi Hereu.

"Seguramente tendremos que entrar en algún momento, espero que no, pero tendremos que entrar a mediar o igual a poner esta realidad encima de la mesa. No podemos jugar con el pan de los próximos 30 años", ha señalado en declaraciones a los medios antes de su intervención en la 40 edición del 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones' de Ametic, que tiene lugar esta semana en Santander en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

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Aunque Brustenga ha señalado que ve "necesarios" este "tipo de ruidos" para alcanzar un pacto, también ha reclamado celeridad para resolver el conflicto: "...cuanto antes se pueda resolver, mejor".

Sobre la nueva reunión de mediación entre la dirección de la empresa y los sindicatos ante el SIMA, el secretario de Estado de Industria ha afirmado que estarán "atentos", aunque se ha mostrado "optimista" con respecto al buen encauzamiento del conflicto.

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En un último comunicado, Airbus lamentó la decisión de los trabajadores de continuar con la huelga indefinida, a la vez que afirmó que, fruto de este resultado, está considerando sus "próximos pasos".

Ayer, los centros de Getafe (Madrid), San Pablo y Tablada (Sevilla) decidieron no suspender los paros con el 81,2% de los votos presenciales en las asambleas, es decir, unos 1.000 empleados de un total de 15.000 en el país. Por su parte, un 16,4% eligió lo contrario, además de un 2,4% de abstención.

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Asimismo, los trabajadores en Albacete y Cádiz no votaron, pero afirmaron que se adhieren al resultado de la mayoría, mientras que Illescas (Toledo) ya votó el pasado viernes pausar la movilización.

Tal y como reiteró ayer la compañía, la continuación de la huelga está provocando una situación "crítica" para su negocio. Recientemente, reconoció que ha recibido "claros" mensajes de "preocupación" de diferentes clientes y partes interesadas que "necesitan continuidad de negocio y fiabilidad".

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Las claves económicas de la última propuesta de Airbus se basaban en ligar los salarios al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo del 7,6%, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo.