Burnham promete más control público y devolución de poderes en su debut parlamentario

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Londres, 1 sep (EFE).- El primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, protagonizó este martes su primera comparecencia en la Cámara de los Comunes (baja) como jefe del Ejecutivo, en la que prometió recuperar el control público de más servicios esenciales, así como descentralizar más poderes a las regiones del país.

Tras casi una década de ausencia parlamentaria -al abandonarlo en 2017 para ponerse al frente de la alcaldía de Mánchester-, Burnham dijo que el gobierno que ahora dirige "será implacable a la hora de dar a la gente y a los lugares lo que se les prometió hace 10 años: propiedad y control", como paso para lograr el crecimiento económico del país.

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En este sentido, el ahora primer ministro criticó duramente el "modelo económico fallido" y las políticas de privatización que imperan en el Reino Unido desde la década de 1980, y abogó por ejercer un "control público más estricto sobre los productos esenciales" como el agua, con el objetivo de abaratar el coste de la vida.

Desde su llegada al poder el pasado 20 de julio, Burnham, apodado como el 'rey del Norte' en las filas laboristas por su exitosa gestión como alcalde, incidió en la importancia de descentralizar la política de Londres hacia el resto del país y anunció, entre otras, la apertura de una oficina en Mánchester apodada el '10 de Downing Street del Norte'.

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Ahora busca ir más allá. En concreto, puso su foco en lograr un acuerdo de descentralización para la región de Cornualles (oeste de Inglaterra) y extendió la oferta a otras partes del país.

"Durante mucho tiempo, el país no tuvo ambiciones para sus regiones fuera de Londres", aseguró Burnham, afirmando que la devolución de poderes fue "necesaria" a la hora de potenciar el crecimiento de ciudades como Liverpool y otras áreas metropolitanas.

"Ahora quiero que todos y cada uno de los lugares de nuestras regiones y naciones -Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte- puedan hacer lo mismo, creando las condiciones para un buen crecimiento en cada código postal", agregó.

Por otro lado, también ha dicho estar dispuesto a "estudiar" una posible reforma electoral y se ha comprometido, entre otros, a presentar un proyecto de ley sobre propiedad horizontal y arrendamiento, para poder acabar con un sistema "injusto".

En su primer cara a cara con Burnham, la líder de la oposición, la conservadora Kemi Badenoch, le recordó que el trabajo de primer ministro es muy diferente al de alcalde de Mánchester y tildó de "errónea" su visión de crecimiento: "Cree que si el Gobierno gasta más dinero, todos nos haremos más ricos. Así no funcionan las cosas".

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El estreno de Burnham en la Cámara de los Comunes se vio, de alguna manera, eclipsado después de que su predecesor, el ex primer ministro Keir Starmer, anunciase su decisión de dimitir como diputado laborista, forzando una nueva elección parcial por su escaño en la circunscripción londinense de Holborn and St. Pancras. EFE