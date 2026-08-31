Un exministro peruano presenta su candidatura a dirigir la OIT y será el segundo rival de Díaz para el cargo

31/08/2026 Javier González-Olaechea. ECONOMIA X

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Perú ha presentado la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea al cargo de director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el período 2027-2032, un puesto para el que también se postula la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el actual director del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo.

Las elecciones se celebrarán el 16 de noviembre próximo a través de votación secreta y el mandato del nuevo director general se iniciará el 1 de octubre de 2027.

Además de haber sido canciller de Perú, González-Olaechea ha trabajado como alto funcionario en la OIT, ha sido asesor del embajador Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de las Naciones Unidas y ha ejercido funciones en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía y Minas.

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Su propuesta para liderar la OIT se titula 'Una vida digna en la Era Disruptiva' y plantea adaptar la organización a la nueva era marcada por la inteligencia artificial, la automatización, las plataformas digitales y la transición ambiental, sin perder su misión de promover la justicia social.

Defiende reforzar las normas y derechos laborales y modernizar el tripartismo para que gobiernos, empleadores y trabajadores puedan anticipar los cambios y alcanzar acuerdos antes de que se conviertan en conflictos.

El eje de la propuesta se articula en cuatro pilares: normas y derechos, empleo, protección social y diálogo social. Entre sus principales iniciativas figuran un diálogo tripartito sobre IA y trabajo para garantizar transparencia, protección de datos y supervisión humana; una alianza sobre las competencias del futuro y la transición de la informalidad a la formalidad; una protección social que acompañe las transiciones laborales y llegue también a trabajadores por cuenta propia, informales y de plataformas; y mecanismos de anticipación, negociación y prevención de conflictos. También plantea reforzar la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

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Además, González-Olaechea propone una OIT más orientada a resultados, con mayor capacidad de investigación y anticipación, coordinación entre la sede y el terreno y una gestión vinculada a presupuestos, responsables, plazos e indicadores.

Como parte de la antesala a las elecciones, el próximo 23 de septiembre los candidatos presentarán su propuesta en Ginebra ante el pleno del actual consejo de administración de la OIT y de todos los representantes de los 187 países que la conforman.

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DÍAZ APUESTA POR LOS DERECHOS LABORALES

Díaz formalizó su candidatura el pasado 7 de agosto. El documento con la visión estratégica que ha presentado la ministra española junto a su candidatura, al que ha tenido acceso Europa Press, aboga por crear una 'Carta Global de Derechos Laborales' en forma de convenio para garantizar un marco mínimo de protección universal a los trabajadores ante los grandes desafíos del siglo XXI y rescatar a la organización multilateral de la actual "gestión del declive".

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En el texto, titulado 'Recuperar el liderazgo de la OIT: El diálogo social como faro de la justicia social en un mundo en transformación', Díaz advierte de que la OIT se encuentra en una encrucijada crítica.

Según señala la candidata española, de perdurar la actual crisis financiera y programática, el organismo -el único antecedente a la Sociedad de las Naciones que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial- se enfrentaría a un "riesgo existencial para el cumplimiento de su mandato y su relevancia como principal proyecto institucional construido para asegurar el paralelismo entre el desarrollo económico y el progreso social".

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UN SUELO UNIVERSAL FRENTE A LOS RETOS DEL SIGLO XXI

El pilar central de la propuesta de la ministra española para los derechos mínimos de las personas trabajadoras es la formulación de una nueva norma internacional unificada. Así, Díaz defiende que, una década después de la declaración del centenario, "ante los desafíos globales, resulta necesario reafirmar la existencia de un suelo universal de derechos laborales".

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Para ello, plantea una 'Carta Global de Derechos Laborales, que adopte la forma de Convenio', concebida para "sistematizar los grandes principios desarrollados por la OIT a lo largo de su historia y, al tiempo, incorporar los nuevos desafíos del trabajo del siglo XXI".

Por otro lado, el diagnóstico planteado por Díaz detalla que la crisis de la OIT no se limita a las dificultades financieras provocadas por el impago de contribuciones de algunos Estados miembros, sino que abarca carencias organizativas que redundan en una "fragmentación de la capacidad técnica frente a otros actores multilaterales, como el Banco Mundial o la OCDE".

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Para solucionar la infrafinanciación, Díaz propone emprender la búsqueda de contribuciones voluntarias procedentes de gobiernos donantes, agencias de desarrollo, bancos regionales e iniciativas de cooperación público-privada.

No obstante, especifica que para evitar que estas aportaciones fragmenten aún más la agenda institucional, la OIT deberá incentivarlas de forma "plurianual y no condicionada", dirigidas a fondos comunes estratégicos. En el plano operativo, defiende acometer ajustes financieros internos.

CINCO ÁREAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN

El programa de Yolanda Díaz articula la acción futura de la OIT en torno al diálogo social y cinco ejes estratégicos fundamentales: transiciones digital y climática; empresas sostenibles y competencia justa; trabajo decente y protección social; lucha contra las desigualdades e igualdad de género, y la mencionada 'Carta Global de Derechos Laborales'.

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La vicepresidenta segunda enfatiza además la necesidad de profundizar en la democratización interna de la OIT y situar a la entidad como un espacio multilateral donde "la voz del Sur Global y la de las personas trabajadoras y las empleadoras participen en condiciones de igualdad con los Gobiernos".

Díaz concluye apelando a su trayectoria ejecutiva basada en el consenso: "Esta visión, respaldada por mi experiencia de gobierno de un país que ha conocido un periodo excepcional de expansión y de creación de empleo de calidad, basada en decenas de acuerdos de diálogo social, puede contribuir de manera decisiva a reforzar el papel de la OIT", rematando que "ha llegado el momento de confiar en el liderazgo de una mujer" para presidir el organismo internacional.

PRIMERA MUJER Y ESPAÑOLA

La OIT, fundada en 1919 y primera agencia especializada de las Naciones Unidas, reúne a gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos de sus 187 Estados miembros. Cuenta con una estructura tripartita y se sitúa como el principal foro para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social.

Con la candidatura de Díaz, España aspira a reforzar "una institución clave para afrontar los desafíos del mercado de trabajo" en un contexto de "profundas transformaciones económicas, tecnológicas y medioambientales", reforzando el papel de la OIT como "referente mundial en la defensa del trabajo decente y la justicia social".

España es el país del mundo que más convenios ha firmado con la OIT (141). De resultar elegida, Yolanda Díaz sería la primera española y la primera mujer en dirigir la organización.

El consejo de administración de la OIT realizará sesiones privadas con los candidatos el próximo 9 de noviembre y la votación secreta se realizará el 16 de noviembre. Tras esto, el mandato del nuevo director general comenzará el 1 de octubre de 2027.

El mandato en la dirección general de la OIT es de cinco años. Para que una persona candidata sea elegida, deberá obtener los votos de más de la mitad de los miembros del consejo de administración con derecho de voto.