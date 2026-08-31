Bessent y Warsh abren la cumbre de ministros de Finanzas del G20 con un mensaje por el crecimiento económico

Guardar

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, han dado inicio a la reunión de ministros de Finanzas y banqueros centrales pertenecientes al G20 destacando la resiliencia de la economía mundial y sus condiciones para un futuro de crecimiento económico.

Como anfitriones del evento, ambos han dado la bienvenida a la amplia representación gubernamental y de banqueros centrales, entre ellos la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, a la ciudad de Asheville, en el Estado de Carolina del Norte, como parte de la agenda de la presidencia del G20 ostentada por Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Bessent ha señalado que la máxima prioridad del foro deber ser el crecimiento económico "basado en la abundancia de nuestros recursos, la claridad de nuestras normas y la solidez de nuestros mercados", ha destacado, unas condiciones que permiten a la iniciativa empresarial "movilizar la energía de las personas libres para construir sus propias comunidades".

Igualmente, ha hecho un llamamiento por la simplificación regulatoria y ha criticado las políticas "distorsionadas" de ciertos países que han perjudicado a otras naciones, unas declaraciones expresadas mientras el Gobierno estadounidense continúa con la guerra en Irán y su política comercial basada en aranceles.

PUBLICIDAD

"Una economía global sólida no puede basarse en actos egoístas que sofocan la competencia justa basada en el mercado. Por ello, estamos impulsando al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a otras organizaciones internacionales a fortalecer sus análisis y les agradecemos su labor", ha aseverado Bessent.

OFENSIVA CONTRA IRÁN

Por otro lado, el secretario del Tesoro ha agradecido a la Unión Europea y al BCE su apoyo a las operaciones económicas "contra el régimen iraní", en referencia a la ofensiva denominada 'Paria Económico'. "Juntos, este grupo pondrá fin a estos 47 años de terrible régimen", ha aseverado.

PUBLICIDAD

Las conversaciones entre los responsables de Finanzas de una parte importante de las grandes economías mundiales ocurren poco después de que Estados Unidos comenzará su ofensiva comercial sobre Irán con el objetivo de alcanzar un aislamiento total de la economía del país asiático, para lo que ha instado al resto de naciones a acabar con todo lazo comercial bajo amenaza de sanciones.

La cuestión de cómo esta operación podría afectar a la relación con China, principal socio comercial de Irán, o si Estados Unidos estaría dispuesto a iniciar sanciones contra el gigante asiático, ha ejercido presión en los últimos días sobre la Administración Trump.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Bessent, en una entrevista con la cadena CNBC en los márgenes de la reunión del G20, ha pedido rechazar la "falsa narrativa" de que nada puede hacerse sin China. "Tenemos más en común con los chinos en lo que respecta a Irán que en lo que discrepamos. Los chinos coinciden en que Irán no puede tener armas nucleares. Los chinos coinciden en que el estrecho debe estar abierto al tránsito marítimo libre y justo", ha afirmado.

En esta línea, el responsable del Tesoro ha desvelado que mantuvo una reunión con el gobernador del Banco Popular de China (BPC) --banco central del gigante asiático--, Pan Gongsheng, aunque no ha querido confirmar más detalles sobre el cara a cara, aduciendo que es mejor mantenerlo en privado.

PUBLICIDAD

PERIODO DE CRECIMIENTO

Warsh, por su parte, ha sostenido que la etapa del miedo al "estancamiento" ha acabado y que, por el contrario, el periodo actual está marcado por las perspectivas de crecimiento. El presidende de la Fed ha querido dejar atrás el pensamiento de que "todo lo bueno ya se había inventado" para volver a pensar en nuevo "auge de la inversión global", en un momento marcado por la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

"El nuevo periodo es de crecimiento secular. Lo que espero con interés en los próximos días, junto a todos ustedes, es observar y comprender las perspectivas de crecimiento en cada uno de sus países, si el crecimiento es cíclico o estructural, y, por supuesto, compartir con ustedes mi perspectiva sobre la situación en Estados Unidos", ha sostenido el 'guardián del dólar'.

Preguntado por la relación entre el recién designado presidente de la Fed, Bessent ha destacado que concuerda con Warsh en varias cuestiones, aunque ha argumentado que durante un 'shock' en la oferta, "tradicionalmente" no se suben los tipos de interés hasta que se cristalizan los efectos de segunda ronda.

PUBLICIDAD

En sus dos primeras reuniones al frente de la Fed, Warsh ha mantenido sin cambios los tipos, aunque en su pasado discurso en Jackson Hole dejó la puerta abierta a acometer subidas en caso de la que inflación continúe al alza.