Rubio recibe al representante de EE.UU. en Cuba para abordar la situación en la isla

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Washington, 31 ago (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este lunes en Washington al jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer, para abordar la situación en la isla, sobre la que la Administración norteamericana presiona para que emprenda cambios políticos y económicos.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana detalló en redes sociales de que Hammer se reunió con Rubio para "informarle sobre la situación actual en Cuba" y tratar el respaldo de Washington "a las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en libertad y con dignidad".

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Ambos también analizaron la transferencia de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria que la Administración de Donald Trump destinó a Cuba a través de organizaciones como Cáritas, con el objetivo de evitar que esos recursos lleguen a manos del Gobierno cubano.

Tras la captura en enero de Nicolás Maduro en Venezuela, Estados Unidos impuso un bloqueo energético a Cuba que ha agravado la crisis económica y social del país, mientras Trump ha amenazado con tomar el control de la isla.

Por su parte, La Habana defiende que solo el pueblo cubano puede tomar decisiones sobre su futuro y denuncia que Estados Unidos prepara el terreno para justificar una eventual intervención militar. EFE

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