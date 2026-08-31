El uruguayo Arias deja de ser entrenador del Junior pese al bicampeonato en Colombia

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Bogotá, 31 ago (EFE).- El uruguayo Alfredo Arias dejó de ser este lunes entrenador del Junior de Barranquilla, con el que ganó las dos últimas ligas colombianas, luego de que su equipo empatara 1-1 en casa con el Independiente Santa Fe y se estancara en el puesto 17 del Torneo Clausura con apenas 2 puntos.

"El profesor Alfredo Arias no continuará como director técnico del equipo profesional. La decisión pone punto final a una etapa en la que el profesor Arias, junto a su cuerpo técnico, asumió con profesionalismo, compromiso y convicción el desafío de dirigir al club", expresó el Junior en un comunicado.

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Arias llegó en junio de 2025 en reemplazo del venezolano César Farías y en su primer semestre ganó la liga al vencer en la final del Torneo Finalización al Deportes Tolima.

En el Torneo Apertura de 2026, el Junior consiguió el título tras vencer en la final al Atlético Nacional, por lo que el nombre del entrenador uruguayo quedó marcado en la historia del conjunto barranquillero.

"En Junior FC entendemos que el fútbol está marcado por ciclos y decisiones que hacen parte de la dinámica propia de una institución. Hoy finaliza uno de ellos, pero permanece el reconocimiento a una persona que hizo parte importante del camino recorrido y de los logros alcanzados", añadió el club.

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Hasta el momento, el equipo barranquillero -que no ha informado quien sustituirá a Arias, ni siquiera de forma interina- tendrá su próximo reto el sábado cuando reciba al Jaguares por la novena jornada del Clausura, el único torneo en el que está vivo. EFE