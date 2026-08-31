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El déficit comercial de El Salvador sube casi un 11 % interanual a julio de 2026

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San Salvador, 31 ago (EFE).- El déficit comercial de El Salvador se elevó cerca de un 11 % entre enero y julio de 2026, en comparación con el año pasado, y se situó en 7.108,74 millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales consultados este lunes.

En los siete primeros meses del año en curso, El Salvador registró 4.036,74 millones de dólares en exportaciones, mientras que las importaciones se elevaron a 11.145,48 millones, indican los datos del Banco Central de Reserva (BCR).

El déficit comercial pasó de 6.405,56 millones de dólares en los siete meses de 2025, a 7.108,74 millones en el mismo período de 2026, lo que supone un incremento de cerca de un 11 %.

Entre enero a julio pasado, las exportaciones salvadoreñas crecieron un 4,41 % al alcanzar 4.036,74 millones de dólares, 170,87 millones más que en los siete meses del año pasado.

Entre tanto, el monto de las importaciones llegó a 11.145,48 millones de dólares en 2026, un 8,51 % más que los 10.271,43 millones registrados el año pasado.

Estados Unidos es el principal comprador de bienes y servicios salvadoreños y le siguen países centroamericanos como Guatemala y Honduras.

El Salvador exporta una variedad de productos principalmente a Estados Unidos, entre los que destacan textiles, productos agrícolas y plásticos.EFE

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