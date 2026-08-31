Regresa a Puerto Rico la Florida-Caribbean Cruise Association Conference & Trade Show

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San Juan, 31 ago (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González y la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles, anunciaron este lunes la trigésimo segunda edición de la convención anual de la 'Florida-Caribbean Cruise Association Conference & Trade Show' del 12 al 16 de octubre en el Centro de Convenciones de San Juan.

"Puerto Rico continúa fortaleciendo su posición dentro de la industria de cruceros y queremos convertir ese crecimiento en más oportunidades para nuestra gente y nuestros comerciantes", enfatizó en un comunicado la mandataria puertorriqueña sobre el evento que contará con la participación de más de 700 delegados y representantes de más de 15 de las principales líneas de cruceros internacionales.

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Durante el anuncio, González y Robles estuvieron acompañadas por la gerente general de 'San Juan Cruise Port', Clarivette Díaz; el presidente de la 'Florida-Caribbean Cruise Association', Adam Ceserano: y el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, Norberto Negrón.

"Este encuentro nos permitirá ampliar oportunidades en el sector de cruceros y su impacto en distintas regiones de la Isla. Nuestra administración continuará trabajando para que el crecimiento del turismo se traduzca en inversión, empleos y desarrollo económico para Puerto Rico", añadió la gobernadora.

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Por su parte, Robles hizo hincapié en que le llena de "satisfacción" ser sede de este importante evento porque la llegada de más de 1.9 millones de pasajeros y el impacto económico de más de $255 millones durante el pasado año fiscal evidencian el gran potencial de este sector.

Por otro lado, el presidente de la FCCA recalcó la importancia del evento para generar oportunidades de negocios a corto y largo plazo que ofrece el evento y que fortalezcan no solo la economía de Puerto Rico, sino también a toda la región del Caribe.

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"Esta conferencia no se trate solo de negocios inmediatos, sino de construir alianzas que faciliten traer más barcos, más pasajeros y mayor crecimiento para Puerto Rico y el Caribe", apuntó Ceserano.

La celebración de esta convención en la Isla representa 2,300 cuartos noche, una oportunidad para que Puerto Rico se presente directamente ante ejecutivos y empresas líderes de la industria su oferta turística, las experiencias disponibles para los pasajeros de cruceros y la infraestructura portuaria de las distintas regiones.

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Durante la convención, representantes del Gobierno de Puerto Rico y de la industria turística sostendrán reuniones con representantes de las principales líneas de cruceros para fortalecer relaciones, identificar nuevas oportunidades de negocio y destacar las ventajas competitivas de Puerto Rico. EFE