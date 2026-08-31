Agencias

Gabriel Jesus presencia el Barça-Rayo antes de firmar como azulgrana este martes

Guardar

Barcelona, 31 ago (EFE).- El delantero brasileño Gabriel Jesus acudió al Spotify Camp Nou para presenciar el Barcelona-Rayo Vallecano a la espera de que este martes se haga oficial su fichaje por el conjunto azulgrana.

El delantero, de 29 años, que llega procedente del Arsenal inglés, aterrizó este lunes en la capital catalana y pasó revisión médica antes de dirigirse al templo azulgrana, donde está presenciando el choque junto a su familia en el palco.

PUBLICIDAD

Según la previsión del club, el delantero de Sao Paulo firmará este martes su nuevo contrato, hasta 2028 con opción a una temporada más, y será presentado en las oficinas del Spotify Camp Nou.

Últimas Noticias

Regresa a Puerto Rico la Florida-Caribbean Cruise Association Conference & Trade Show

Infobae

EEUU preside un G20 de Finanzas en el que aboga por más crecimiento para reducir la deuda

Infobae

Trump asegura que no hay casos documentados de autismo entre los amish que no se vacunan

Trump asegura que no hay casos documentados de autismo entre los amish que no se vacunan

El equipo legal de D4vd se retira del caso por el asesinato de una adolescente

Infobae

El programa lectivo israelí reemplazará al palestino en los colegios de Jerusalén Este

Infobae