Gabriel Jesus presencia el Barça-Rayo antes de firmar como azulgrana este martes

Guardar

Barcelona, 31 ago (EFE).- El delantero brasileño Gabriel Jesus acudió al Spotify Camp Nou para presenciar el Barcelona-Rayo Vallecano a la espera de que este martes se haga oficial su fichaje por el conjunto azulgrana.

El delantero, de 29 años, que llega procedente del Arsenal inglés, aterrizó este lunes en la capital catalana y pasó revisión médica antes de dirigirse al templo azulgrana, donde está presenciando el choque junto a su familia en el palco.

PUBLICIDAD

Según la previsión del club, el delantero de Sao Paulo firmará este martes su nuevo contrato, hasta 2028 con opción a una temporada más, y será presentado en las oficinas del Spotify Camp Nou.