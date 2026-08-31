Los argentinos agradecen a Messi tras su retiro de la selección: "Fuimos muy felices"

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Buenos Aires, 31 ago (EFE).- Los argentinos respondieron este lunes al anuncio de Lionel Messi de su retiro de la selección albiceleste con palabras de agradecimiento por "los momentos más lindos e inolvidables" y le desearon éxitos en el futuro.

"Fuimos muy felices con él", dijo a EFE Bautista Mateo, aficionado argentino que repasó emocionado los años en los que Messi llevó a la Albiceleste a conquistar dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Catar 2022.

Mateo destacó también la capacidad del rosarino para sobreponerse a los momentos más difíciles de su carrera con la selección, especialmente después de las derrotas sufridas en las finales de la Copa América en 2015 y 2016 y en el Mundial de Brasil 2014.

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"El ejemplo que nos da es que se cayó mil veces, que parecía que no lo iba a lograr y al final del cuento lo termina logrando", afirmó.

Alicia De Angelis, otra aficionada, dijo a EFE que el futbolista es "un ejemplo para el mundo entero", mientras que auguró además una nueva etapa de éxitos para el capitán argentino tras su retiro del seleccionado.

Mónica Ortiz, también seguidora de Messi, resumió el sentimiento de muchos aficionados al recordar “los momentos más lindos e inolvidables” que el delantero les hizo vivir y afirmó que el ídolo "puede hacer lo que él quiera” en la nueva etapa que comienza.

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"Si quiere hacer un club en la luna lo va a poder hacer", coincidió Andrés Podestá, otro hincha argentino.

Podestá recordó también los años díficiles que Messi atravesó en el seleccionado, donde enfrentó duras críticas por la falta de títulos, y destacó, a nivel futbolístico, su capacidad para transformar el juego: "Lo que más recuerdo es verlo driblear (regatear) como un mago. Su pensamiento, sus ideas eran únicas".

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El anuncio de Messi este lunes puso fin a una era de más dos décadas, marcada por incontables récords, varios títulos -en sus últimos años- y también por las frustraciones que precedieron a la consagración definitiva con la camiseta argentina.

Messi disputó 207 partidos, marcó 125 goles y dio 68 asistencias con la Albiceleste, convirtiéndose en el futbolista argentino con más presencias, más tantos y más pases-gol de la historia.

Su última imagen con la selección serán las lágrimas tras la derrota ante España en la final del Mundial de 2026, aunque para los argentinos su legado será la alegría que imprimió en varias generaciones. EFE

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