Muere la Nobel de Química israelí Ada Yonath

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La cristalógrafa israelí Ada Yonath, galardonada en 2009 con el Nobel de Química, ha fallecido a los 87 años, según ha informado el Instituto de Ciencias Weizmann, donde trabajaba.

El trabajo de Yonath ayudó a "abrir el camino para el desarrollo de antibióticos más avanzados y combatir a las bacterias resistentes, uno de los desafíos de más calado del siglo XXI", ha destacado el Instituto Weizmann.

Yonath nació en Jerusalén en 1939 y perdió a su padre a temprana edad. Creció en una familia de escasos recursos y por ello comenzó a trabajar antes de los 12 años.

Sin embargo, continuó con sus estudios y se doctoró en 1968 especializándose en cristalografía y rayos X, el inicio de una exitosa carrera con una larga lista de premios, destaca el Instituto Weizmann.

El presidente israelí, Isaac Herzog, ha destacado que Yonath "era una de las principales investigadoras de la historia científica de Israel", quien "abrió caminos a nivel global, una pionera que demostró que la curiosidad, devoción a un objetivo y la determinación pueden romper los límites del conocimiento humano".

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