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La marca de K-beauty Dr.Althea llega a Sephora México para impulsar su expansión en Latinoamérica

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de agosto de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Dr.Althea, una reconocida marca coreana de cuidado de la piel inspirada en la dermatología, anunció hoy su lanzamiento oficial en Sephora México. Sus fórmulas, suaves pero eficaces y de alto rendimiento, ya están disponibles en la tienda online de Sephora México y, a partir del 1 de septiembre de 2026, llegarán a 44 tiendas físicas de Sephora en todo México. Esta alianza estratégica permite a Dr.Althea establecer una presencia comercial de alta gama en uno de los mercados de la belleza más dinámicos de América.

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«Nuestro lanzamiento en Sephora México representa un paso fundamental en nuestra estrategia de expansión en América Latina», afirmó Donghoon Lee, CEO de Dr.Althea. «Colaborar con un referente global como Sephora nos permite acercar a los consumidores mexicanos nuestras fórmulas especializadas para fortalecer la barrera cutánea y, al mismo tiempo, reafirma nuestro firme compromiso de construir una presencia sólida y sostenible a largo plazo en toda la región».

Dr.Althea amplía su presencia en toda América Latina

El lanzamiento en Sephora fortalece la posición de Dr.Althea en el mercado de belleza mexicano y, al mismo tiempo, representa un paso importante en su estrategia de expansión en América Latina. La colaboración con esta reconocida cadena de tiendas ofrece a la marca una sólida plataforma para continuar expandiendo su red de distribución y su presencia en puntos de venta en toda la región. Esta estrategia está alineada con la visión a largo plazo de la compañía de ampliar el acceso a sus productos de K-beauty, inspirados en la dermatología y formulados para pieles sensibles, y llegar a un público cada vez más amplio a nivel global.

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Dr.Althea llega a Sephora México

Para atender las distintas necesidades de cuidado de la piel de los consumidores mexicanos, Dr.Althea presenta una selección de productos enfocada en el cuidado y la recuperación de la piel a largo plazo. El lanzamiento incluye 20 productos disponibles en línea y 14 en tiendas físicas. Entre los productos destacados se encuentra la crema 345 Relief Cream, reconocida a nivel mundial. Formulada con 345 Relief Complex™, el complejo exclusivo de la marca, esta crema hidratante de uso diario, una de las más vendidas de Dr.Althea, ayuda a calmar y nutrir la piel sensible y propensa a las imperfecciones, al mismo tiempo ayuda a mantener la hidratación y fortalecer la barrera cutánea.

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Al introducir estas fórmulas suaves y de alta eficacia en Sephora México, Dr.Althea continúa consolidando su presencia global en el mercado del cuidado de la piel respaldado por la ciencia.

ACERCA DE DR.ALTHEA

Fundada en 2014, Dr.Althea es una marca coreana de cuidado de la piel inspirada en la dermatología y basada en la filosofía «Only essentials. Gently effective.» (Solo lo esencial. Suave y eficaz). La marca se enfoca en la recuperación de la piel a largo plazo y en fortalecer la barrera cutánea. Todos sus productos están formulados para pieles sensibles y combinan los avances de la dermatología con ingredientes de alta eficacia. Dr.Althea es reconocida a nivel mundial por su producto estrella, la crema 345 Relief Cream, una fórmula calmante para el cuidado de la piel con imperfecciones, que ha superado los 30 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

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FUENTE Dr.Althea