La becaria sospechosa de espiar en la OTAN seguirá en prisión preventiva

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Bruselas, 31 ago (EFE).- La mujer que se encontraba realizando unas prácticas para la OTAN en Bélgica y fue detenida a finales del pasado julio bajo sospecha de espionaje para otro país seguirá en prisión preventiva, según informó este lunes la Fiscalía Federal belga.

Se trata de una ciudadana canadiense de origen chino que fue detenida tras sendos registros en su vivienda y en su lugar de trabajo, acusada de "espionaje en beneficio de un tercer país" y de "participación en una organización delictiva".

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La Cámara de Acusación de Bélgica, que resuelve los recursos de apelación contra las decisiones del juez de instrucción, celebró hoy una audiencia en el marco de la investigación por posibles actos de espionaje.

La sospechosa, explicó la Fiscalía en un comunicado, había apelado una decisión previa sobre su prisión preventiva. La instancia que hoy examinó esa demanda y decidió mantener a la sospechosa en prisión preventiva durante un mes.

Poco ha trascendido hasta la fecha sobre este caso en la prensa belga.

La sospechosa realizaba sus prácticas en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE), cerca de la ciudad belga de Mons, desde donde se planean y se llevan a cabo todas las operaciones militares y misiones estratégicas de la OTAN a nivel mundial.

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Según medios locales, la mujer recabó "información especialmente sensible" durante sus prácticas, a pesar de que no tenía permiso para hacerlo, y levantó sospechas de los equipos de seguridad por su "comportamiento sospechoso".

El caso fue asignado a un juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Hainaut, sección de Mons. EFE