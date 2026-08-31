Israel acusa a Hollywood de "glorificar" los crímenes del preso palestino Marwan Barghouti

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El Ministerio de Exteriores de Israel ha acusado este lunes a Hollywood de "glorificar" los crímenes del influyente preso palestino Marwan Barghouti, tras una carta de una serie de actores que aparecen en películas de Marvel en favor de su liberación tras más de dos décadas entre rejas.

"Hollywood puede fabricar superhéroes. No puede fabricar la inocencia de Marwan Barghouti. Cinco condenas por asesinato. Cinco cadenas perpetuas. Cinco víctimas de sus planes terroristas", ha indicado la diplomacia israelí en un mensaje en redes sociales en el que recuerda los nombres de las víctimas de ataques dirigidos supuestamente por Barghouti.

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En este sentido, Israel ha pedido "recordar" los nombres de las víctimas, "en lugar de glorificar a su asesino".

Los actores Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo, Ian McKellen, Cate Blanchett o Tilda Swinton, entre otros, muchos de ellos protagonistas de películas de Marvel se sumaron a la campaña internacional para la liberación de Barghouti, una iniciativa lanzada a finales de 2025.

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"Expresamos nuestra profunda preocupación por el prolongado encarcelamiento de Marwan Barghouti, los malos tratos que ha sufrido y la denegación de sus derechos legales durante su reclusión", recoge la campaña.

Otras personas conocidas que han apoyado la iniciativa son el actor británico Stephen Fry, el cantante y compositor estadounidense Paul Simon, o las actrices Hannah Einbinder e Ilana Glazer.

Barghouti, fue detenido por las fuerzas israelíes en 2002 y sentenciado a cinco cadenas perpetuas por supuestos cargos de múltiples asesinatos. Se trata de uno de los presos palestinos más famosos, así como una prominente figura política y un potencial sucesor del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas

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