Fráncfort cae un 1,17 % tras el aumento de las tensiones entre EE.UU. e Irán

Guardar

Fráncfort (Alemania), 31 ago (EFE).- La Bolsa de Fráncfort bajó este lunes un 1,17 % tras el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y el consiguiente aumento del precio del petróleo hasta superar los 91 dólares.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 1,17 % al cierre, hasta 26.258,11 puntos.

La jornada estuvo marcada por el bombardeo de Estados Unidos contra la isla iraní de Larak, el primer ataque contra Irán desde finales de julio.

Teherán respondió con el lanzamiento de misiles contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes.

Por ello el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, subió más de un 3 % y superó los 91 dólares.

También reduce el ánimo comprador en la renta variable alemana el aumento de las expectativas de subidas de los tipos de interés en Estados Unidos en septiembre después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, dijera en Jackson Hole (Wyoming) que deberá hacer algo si la inflación no baja al objetivo del 2 %.

PUBLICIDAD

La inflación subió en Alemania en agosto hasta el 2,9 % armonizado debido al encarecimiento de la energía, cifras que apuntalaron las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) subirá también sus tasas.

La rentabilidad de la deuda alemana a 10 años subió hasta el 3,3 %, máximo desde hace 15 años.

La empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, perdió un 5 %, hasta 142,18 euros, después de que el magnate e ingeniero estadounidense y dueño de la empresa de tecnología aeroespacial SpaceX, Elon Musk, dijera que SpaceX quiere producir componentes de turbinas de gas debido a los largos tiempos de espera en los suministros por la elevada demanda, lo que retrasa la edificación de centros de datos.

PUBLICIDAD

El productor de materiales de construcción Heidelberg Materials bajó un 3,1 %, hasta 164,75 euros, y la inmobiliaria Vonovia cedió un 3 %, hasta 19,25 euros, tras la subida de los tipos de interés en los mercados de capital porque aumentan los costes de financiación de las inmobiliarias.

La química BASF ganó un 0,9 %, hasta 52,98 euros, y la empresa de distribución de químicos Brenntag subió un 1,8 %, hasta 62,84 euros. EFE