(Crónica) El Arsenal asalta Villa Park y sigue con paso firme

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El Arsenal se ha impuesto este lunes al Aston Villa en Villa Park (0-1) para mantener su pleno de victorias en la segunda jornada de la Premier League, en un partido en el que un solitario gol de Bukayo Saka en la segunda parte permitió a los de Mikel Arteta, vigentes campeones, frenar a los de Unai Emery.

En el minuto 59, Riccardo Calafiori asistió al internacional inglés para ofrecer a los 'gunners' el tanto del triunfo, justo después de que el VAR anulase un penalti pitado a Ian Maatsen por empujar a Saka en el área. Kai Havertz pudo sentenciar, pero Zion Suzuki, sustituto en la portería de los 'villanos' del 'Dibu' Martínez, le ganó el mano a mano.

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Con ello, el Arsenal continúa su gran inicio de la temporada, en el que alzó la Community Shield con una goleada ante el Manchester City para posteriormente reproducir ese 3-0 en su primer partido liguero frente al Coventry.

Mientras, el Aston Villa encaja su segunda derrota consecutiva en plena reconstrucción tras un verano de numerosas salidas, entre ellas la de Ezri Konsa, que regresó a Villa Park como 'gunner'.