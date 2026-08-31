Francia advierte que restauración seguridad en Haití es "incompleta" sin Estado de Derecho

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Santo Domingo, 31 ago (EFE).- El primer consejero de la Embajada de Francia en Haití, Grégory Varennes, advirtió este lunes que el restablecimiento de la seguridad en el país caribeño quedará "incompleto" si no va acompañado, al mismo tiempo, de la "construcción y la consolidación de un Estado de Derecho y de una justicia fuerte".

En un discurso ante el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, Varennes indicó que la justicia y el Estado de Derecho en Haití también deben ser capaces de "asumir las responsabilidades que les corresponden".

La exposición de Varennes tuvo lugar en el despacho del primer ministro con motivo de una ceremonia en honor a veinte profesionales del derecho haitiano que viajarán a Francia para recibir formación especializada de cara a la reforma penal en Haití, por la que el nuevo Código Penal y el Código de Procedimiento Penal entrarán en vigor en enero de 2027, sustituyendo a la actual norma datada de 1835, según la ONU.

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"Por muy ambiciosa que sea una reforma, solo cobra vida de verdad cuando quienes tienen la responsabilidad la comprenden, la dominan y la aplican. Ese es precisamente el sentido de esta formación organizada en Francia a petición del ministro de Justicia y Seguridad Pública (de Haití, Patrick Pélissier)", indicó Varennes

La delegación, compuesta por abogados, magistrados y otros profesionales del sistema penal, ampliará sus conocimientos sobre los nuevos delitos, los nuevos procedimientos, la función del fiscal de la República y las "principales novedades" del marco jurídico, indicó el Gobierno este lunes en un comunicado de prensa.

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A su regreso a Haití los veinte profesionales deberán transmitir los conocimientos adquiridos a otros actores de la cadena judicial, con el fin de favorecer una aplicación progresiva y sostenible de la reforma penal en las diez jurisdicciones del país.

Al respecto de la reforma penal el primer ministro haitiano señaló la necesidad de corregir las "deficiencias" del sistema judicial, especialmente en lo que respecta a la detención prolongada y a las sanciones "inadecuadas", al tiempo que se refuerza el Estado de derecho.

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Haití vive una crisis en todos los aspectos, marcada especialmente por la inseguridad a manos de las bandas armadas, que controlan la mayor parte de la capital. De acuerdo con datos de la ONU actualizados esta semana, la violencia en dicho país causó en los primeros seis meses del año al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos. EFE