Ascienden a 76 los migrantes llegados a Formentera este domingo en cinco pateras

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Un total de 49 personas migrantes han sido rescatadas tras llegar en tres pateras a Formentera y el total de llegadas del domingo asciende a 76.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, este domingo a las 16.36 horas fue interceptada una patera con 16 migrantes -11 subsaharianos y cinco magrebíes- localizados a 36 millas al sureste de Formentera.

A las 16.37 horas, otros 16 migrantes fueron encontrados a 0,01 millas al norte de Es Caló de Sant Agustí. A las 19.00 horas, 17 migrantes más fueron interceptados en línea de costa en el Pilar de la Mola. En estos dos últimos casos, todos los ocupantes eran de origen magrebí.

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Durante la mañana del domingo, también fueron localizadas en Formentera dos pateras: una con 15 personas en s'Estufador y otra, a las 13.00 horas, interceptada con 12 magrebíes en la zona del torrente de s'Algar.