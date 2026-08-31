Rusia ataca más almacenes de supermercados e infraestructura logística en Ucrania

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Kiev, 31 ago (EFE).- Rusia prosiguió durante la noche su campaña de ataques a infraestructuras comerciales y logísticas ucranianas, con nuevos bombardeos a almacenes de empresas, camiones y a una terminal de la empresa de correo y paquetería Nova Poshta, según informaron las autoridades ucranianas.

En el barrio de Troyéshchina de la capital ucraniana, el ataque ruso provocó un gran incendio en un almacén que, según canales de Telegram locales, pertenecen a la cadena de supermercados ATB.

Imágenes publicadas por estos canales de Telegram muestran una gran columna de humo visible desde muchos puntos de Kiev, que amaneció este lunes con un fuerte olor a quemado en el aire.

Al menos otros cinco almacenes y un espacio comercial fueron golpeados en los distritos de Brovarí y Boríspil de los alrededores de Kiev.

En la región de Sumi del noreste del país, drones rusos alcanzaron dos camiones de transporte de mercancías, según dijeron en sus redes sociales los servicios de emergencia.

Rusia ha lanzado desde el jueves numerosos ataques a depósitos de supermercados y otras infraestructuras de almacenamiento y distribución de productos de uso cotidiano en Ucrania. Estos ataques han hecho disminuir el suministro de ciertos productos en algunos supermercados.

También esta madrugada, una terminal de la empresa privada ucraniana Nova Poshta, líder en el sector de correos y paquetería, fue golpeada en la región sureña de Odesa; y un camión de la empresa sufrió un ataque en la región de Járkov del noreste de Ucrania.

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Nova Poshta es una de las compañías ucranianas más atacadas por Rusia.

Kiev respondió en julio a una oleada de ataques rusos contra infraestructuras de Nova Poshta dirigiendo sus drones contra almacenes del gigante de comercio por internet ruso Wildberries, el Amazon de Rusia.

Rusia ha respondido con una nueva escalada, atacando masivamente en los últimos días almacenes de cadenas de supermercados ucranianos. EFE

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