China lamenta muerte de Harald V y destaca su contribución a los lazos entre Pekín y Oslo

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Pekín, 31 ago (EFE).- El Gobierno chino expresó este lunes sus condolencias por la muerte del rey Harald V de Noruega, fallecido el pasado viernes a los 89 años, y destacó su contribución durante décadas a las relaciones entre ambos países.

"El rey Harald V era profundamente respetado y querido por el pueblo noruego", afirmó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun.

El vocero señaló que el monarca "se dedicó activamente a la amistad entre China y Noruega" y recordó que visitó China en varias ocasiones y realizó "importantes contribuciones a la cooperación y los intercambios" bilaterales.

"China expresa sus profundas condolencias por su fallecimiento y traslada sus sinceras condolencias a la familia real, el Gobierno y el pueblo noruegos", agregó el vocero.

Harald V falleció el viernes en el Hospital del Reino de Oslo, donde había ingresado el pasado 17 de agosto por una anemia que posteriormente derivó en una infección en la sangre. Su funeral se celebrará el próximo 9 de septiembre en la catedral de Oslo, tras lo cual será sepultado en la fortaleza de Akershus.

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El fallecido monarca visitó China en cuatro ocasiones, la primera de ellas en 1985, cuando todavía era príncipe heredero y viajó acompañado por la entonces princesa Sonja.

Ya como rey, realizó una visita de Estado junto a la reina Sonja en 1997 y regresó a Pekín en 2008 para asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.

Su último viaje al país asiático tuvo lugar en 2018, cuando efectuó una visita de Estado que incluyó paradas en Pekín, Shanghái y Dunhuang, y en la que estuvo acompañado por una amplia delegación empresarial.

Tras la muerte de Harald V, su hijo Haakon, de 53 años, asumió la Corona con el nombre de Haakon VIII y prestará este martes juramento de fidelidad a la Constitución ante el Parlamento noruego. EFE