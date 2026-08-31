Alejandra Rubio y Carlo Costanzia desvelan el significado del nombre de su hija Tessa: "Es un guiño a nuestras abuelas"

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Dicen que los abuelos deberían de ser eternos y como pilares importantes en la vida de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, han querido rendirles un bonito homenaje con el nacimiento de su hija. La pareja daba la bienvenida a su bebé el pasado sábado, una niña muy esperada después de tanto niño en ambas familias, especialmente en la del italiano. El nombre escogido para la pequeña era todo un misterio, pero la mamá ya anunciaba días antes de dar a luz, que el elegido no iba a ser clásico. Ha sido en la mañana de este lunes cuando a través de sus redes sociales los felices papás desvelaban que su hija se llama Tessa.

Horas más tarde y casi finalizando el día, Alejandra, visiblemente cansada después de someterse a una cesárea, y Carlo, atendían a los medios de comunicación, momento en el que aclaraban el bonito significado del nombre de su pequeña, un guiño a sus abuelas: "A las dos, es una mezcla entre Teresa y Elsa", han confirmado emocionados.

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La felicidad era palpable en el ambiente y extensible a ambas familias como han explicado los papás: "Están todos súper contentos, imaginaos", han dicho haciendo referencia a Terelu Campos, Alejandro Rubio, Mar Flores y Carlo Costanzia, que han acudido con cuentagotas a ver a la primera niña de la casa. "Están entre todos ahí, ayudando siempre", han recalcado, indicando que estaban todos pendientes del recién 'ascendido' a hermano mayor.