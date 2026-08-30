Agencias

Un tiroteo en una fiesta deja al menos un muerto y cinco heridos en el norte de Suiza

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Al menos una persona ha muerto y cinco han resultado heridas esta madrugada en el norte de Suiza por un tiroteo ocurrido en la localidad de Aarau cuyo autor se ha dado por ahora a la fuga, según ha informado la Policía en redes sociales.

Algunas de las víctimas están en estado grave, según la Policía de Aarau, y los posibles motivos así como las circunstancias exactas del acto delictivo "aún están poco claros".

La fiesta estaba ocurriendo en los alrededores de una pista de carreras de caballos cuando comenzaron los disparos en torno a las 03.00 de la madrugada (hora en la España peninsular y Baleares).

La Policía cantonal de Argovia ha procedido a acordonar la zona entera, incluyendo los terrenos alrededor de la pista, como una piscina y un campo deportivo. Los afectados que no han necesitado de hospitalización han pasado la noche en un gimnasio cercano.

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