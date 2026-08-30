Agencias

Jameneí llama a los países musulmanes a unirse y hacer frente a EE.UU. e Israel

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Teherán, 30 ago (EFE).- El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, llamó este domingo a los países musulmanes a unirse y hacer frente a Estados Unidos e Israel, naciones a las que calificó como enemigos del islam.

“Mi recomendación reiterada y enfática a los gobernantes de los países islámicos, en particular a los de la región de Asia Occidental y a lo largo del golfo Pérsico, es que deben saber quién es su verdadero enemigo, comprender sus complots y hacerles frente”, dijo Jameneí en un comunicado publicado en sus redes sociales a propósito del aniversario del nacimiento de Mahoma.

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El líder religioso indicó que “los gobernantes criminales de Estados Unidos y el falso régimen sionista (Israel son enemigos acérrimos” de la unidad y amistad entre los países islámicos y tratan de sembrar la discordia entre la población de Irán y otros países musulmanes.

“No solo son enemigos de la República Islámica y de la nación iraní, así como del amplio frente de resistencia islámica; también albergan animadversión hacia toda la umma musulmana, incluidas las naciones de Asia Occidental y el norte de África”, dijo.

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“¿Estaría la nación palestina tan indefensa, sometida a la opresión y los crímenes de los ocupantes, si los musulmanes estuvieran unidos, apretando los puños con fuerza?», se preguntó.

Mojtaba Jameneí fue nombrado líder supremo el 8 de marzo tras la muerte de su padre en un ataque estadounidense-israelí y no ha aparecido en público desde entonces. EFE

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