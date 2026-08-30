Aoun insiste en retirada israelí del sur del Líbano y el control estatal de las armas

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El Cairo, 30 ago (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó este domingo la "continuidad de las agresiones israelíes" en el sur del Líbano, y reiteró el compromiso del Estado libanés de extender su soberanía sobre todo el sur del país, y a monopolizar la posesión de armas, en alusión sobre todo al desarme del grupo chií Hizbulá.

"El Líbano reafirma su pleno compromiso con el principio de que las armas legítimas deben estar exclusivamente en poder del Estado libanés, y con la extensión de la autoridad del Ejército libanés sobre todo el territorio libanés, en cumplimiento de la Resolución 1701" de Naciones Unidas, dijo Aoun, según un comunicado de la Presidencia libanesa.

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Afirmó que estos objetivos son la "garantía de la plena soberanía del Líbano" como "un Estado que protege a sus ciudadanos y no deja a su sur desamparado ante el peligro" de las "continúas agresiones israelíes".

Aoun difundió este comunicado con ocasión del aniversario de la desaparición misteriosa en 1978 durante una visita en Libia del iman libanés chií Musa al Sadr, fundador del movimiento libanés Amal y una de las figuras religiosas y políticas más influyentes de la comunidad chií libanesa.

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Su paradero sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia contemporánea del Líbano.

"Al recordar hoy al iman Musa al Sadr (...), renovamos nuestro compromiso de que aquello en lo que él creía; la unidad nacional, un Estado fuerte y justo, y un sur protegido por su Ejército, sus fuerzas de seguridad, la fuerza de su pueblo y la fuerza del Estado en conjunto, seguirá siendo una luz que nos guíe en el renacimiento nacional por el que todos trabajamos", concluyó el mandatario libanés.

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Su declaración se produce después de que la Embajada de Estados Unidos en Beirut exigiera, en un comunicado publicado anoche, que Hizbulá abra un diálogo con Beirut y entregue sus armas al Estado libanés para que el Líbano "sea un país seguro y soberano".

"Es hora de que Hezbulá haga lo mejor para el Líbano y el pueblo libanés", dijo la legación diplomática en la nota.

Tras acusar a Hizbulá de "obedecer órdenes de Irán", la Embajada estadounidense recordó que el acuerdo marco entre Líbano e Israel, mediado por EE.UU., "establece claramente que el Gobierno libanés es el único interlocutor legítimo para dialogar sobre el futuro del Líbano y en nombre del pueblo libanés".

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Hizbulá rechaza el acuerdo marco, alcanzado en junio, que estipula, entre otros puntos, la retirada gradual de Israel de las zonas que invadió en el sur libanés.

La formación chií también se opone al diálogo, critica a Beirut por negociar con Israel e insiste en combatir contra el Ejército israelí para liberar la parte meridional del Líbano. EFE