Al menos seis personas mueren en un tiroteo en una mina ilegal en Sudáfrica

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Nairobi, 30 ago (EFE).- Al menos seis personas han muerto en un tiroteo ocurrido en una mina ilegal de la provincia de Mpumalanga, en el este de Sudáfrica, según informó el Servicio de Policía Sudafricano (SAPS, en inglés).

En un comunicado emitido a última hora del sábado, el SAPS anunció la apertura de una investigación "por asesinato, con seis cargos, tras el hallazgo de seis cuerpos de presuntos mineros ilegales" ese día en la zona de Mashobote, en la ciudad de Ngodwana.

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La Policía recibió una llamada de un ciudadano de la comunidad que alertó del avistamiento de cuerpos humanos en una montaña de Mashobote.

"Miembros del Equipo contra la Minería Ilegal se desplazaron al lugar. Al llegar, la Policía encontró seis cuerpos con heridas de bala, presuntamente de mineros ilegales", subrayó el SAPS, sin aportar detalles sobre la identidad de las víctimas.

Las investigaciones preliminares -precisó- sugieren que "el incidente podría estar relacionado con la rivalidad entre grupos mineros ilegales que operan en la zona".

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, un país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó el pasado viernes el ministro de Policía en funciones, Firoz Cachalia. EFE

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