Sentencian a seis años y 9 meses de prisión al alcalde de Guayaquil en caso 'Triple A'

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Quito, 29 ago (EFE).- La justicia ecuatoriana sentenció este sábado, en primera instancia, a seis años y nueve meses de prisión -en el marco del caso denominado 'Triple A'- al encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien tiene otra condena de tres años de cárcel quien tiene otra condena de tres años por no portar el grillete electrónico que le fue impuesto como medida cautelar en el caso Triple A.

En la causa, además del alcalde Aquiles Álvarez —uno de los principales opositores al presidente Daniel Noboa—, fueron llamadas a juicio una veintena de personas y empresas por el presunto delito de distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Álvarez ya estaba en prisión preventiva en la denominada Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena (suroeste), tras ser procesado en el caso 'Triple A' (sobre una presunta comercialización ilegal de hidrocarburos), en el caso 'Grillete' y en el caso 'Goleada' (por un supuesto lavado de dinero). EFE

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