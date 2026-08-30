Perú inicia la destrucción de unas 430 toneladas de material electoral de últimos comicios

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Lima, 29 ago (EFE).- La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, encargada de la organización de los comicios en el país andino, comenzó este sábado a destruir alrededor de 430 toneladas de material electoral utilizado en las últimas elecciones generales, conforme a la nueva normativa que dispone que se elimine una vez que se hayan proclamado los resultados.

Antes de estas elecciones, el material electoral se destruía en los mismos centros de votación una vez contabilizado, pero un cambio en la ley electoral hizo que ahora las papeletas de sufragio deban conservarse para poder ser recontadas en caso de controversias, y que se mantengan físicamente bajo custodia hasta que todo el proceso electoral haya concluido.

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Después de que los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas fueron proclamadas y de que todas las autoridades electas tomaron posesión de sus respectivos cargos, la ONPE inició este sábado las labores para deshacerse de toda la documentación electoral que mantenía en sus almacenes.

La destrucción se realiza mediante la trituración de las cédulas, reduciéndolas a fragmentos, lo que impide que puedan ser reconstruidas ni reutilizadas nuevamente.

Con ese fin, el acto se realiza en presencia permanente de dos especialistas de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE) de la ONPE, encargados de realizar el seguimiento y control durante la ejecución de la actividad, verificando que el proceso comprenda la totalidad del material entregado.

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Al finalizar el servicio, el contratista deberá emitir el correspondiente Certificado de Destrucción, mediante el cual se acreditará la destrucción total e irreversible del material. EFE

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