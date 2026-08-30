El "sí" mantiene ligera ventaja en referendo islandés sobre la UE tras primeros resultados

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Reikiavik, 30 ago (EFE).- El "sí" encabeza el recuento provisional en el referendo islandés sobre la reanudación de las negociaciones de ingreso a la Unión Europea (UE) con algo más de dos puntos de ventaja, escrutado alrededor del 40 % de los votos.

Con los primeros resultados parciales de las seis circunscripciones de este país nórdico, el 51,2 % de los votantes estaría a favor de retomar las negociaciones, frente al 48,8 % que se opone.

El resultado parcial, en el que se han contabilizado 87.523 votos, ofrece un panorama similar al apuntado por los sondeos previos, con el "no" como opción mayoritaria en las tres circunscripciones de las zonas rurales y, el "sí", en las dos en que se divide Reikiavik.

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En la circunscripción suroeste -la más poblada y que corresponde a las poblaciones del área de la capital-, ambas opciones estarían empatadas.

Alrededor del 65 % de los 273.000 islandeses llamados a las urnas reside en estas tres últimas circunscripciones.

Los datos provisionales de participación apuntaban a unas cifras similares o algo inferiores a la de las elecciones legislativas de 2024, en las que alcanzó el 80 %.

Los sondeos de la última semana indicaban un empate o daban ligera ventaja al "sí", aunque dos encuestas difundidas la víspera ofrecían resultados dispares: una de Gallup, triunfo del "no" por más de dos puntos; otra de Maskína, del "sí" por ocho décimas.

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Los islandeses pudieron votar entre las 09:00 y las 22:00 GMT de la víspera, en una jornada que transcurrió sin incidentes.

En caso de ganar el "sí", Islandia retomaría las negociaciones con Bruselas y debería celebrarse otro nuevo referendo una vez cerrado un hipotético acuerdo.

Islandia solicitó el ingreso en 2009 con la crisis económica que sacudió el país de trasfondo, pero las paralizó cuatro años más tarde en medio de un clima adverso por las divisiones internas, la crisis del euro y el conflicto con varios países de la UE por las indemnizaciones a los ahorradores extranjeros a causa de la quiebra del banco Icesave.

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En 2015, el Gobierno conservador de entonces comunicó a Bruselas que Islandia ya no era candidata, pero la Comisión Europea (CE) considera que nunca se produjo una retirada formal de la candidatura.

La coalición de tres partidos encabezada por la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir, que gobierna desde 2024, incluyó en su pacto convocar un referendo para decidir si continuar el proceso, argumentando que nunca hubo una consulta.

La discusión previa ha estado dominada por cuestiones como la soberanía nacional, el control de los recursos naturales -en especial, la pesca- y el coste de vida en un contexto de incertidumbre por las amenazas de anexión del presidente estadounidense, Donald Trump, a la vecina Groenlandia.

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La Comisión Electoral Nacional espera contar con un resultado provisional con todo el voto escrutado este domingo por la mañana.

Reikiavik, 29 ago (EFE).- Los colegios electorales para el referendo en Islandia sobre la reanudación de las negociaciones con la Unión Europea (UE) cerraron este sábado a las 22.00 GMT, en una consulta en la que los sondeos previos apuntan a un resultado apretado.

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Los casi 273.000 islandeses llamados a las urnas pudieron votar entre las 9 y las 22 horas GMT, en una jornada que transcurrió con normalidad.

La participación en todo el país registró niveles superiores a la de las elecciones legislativas de 2024 en el inicio de la jornada, pero a una hora del cierre de los colegios, en las dos circunscripciones de Reikiavik -las que agrupan a más población- ya estaba varios puntos por debajo, informó la televisión pública Rúv.

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Los sondeos de la última semana apuntaban a un empate o daban ligera ventaja al "sí", aunque dos encuestas difundidas la víspera ofrecían resultados dispares: una de Gallup, triunfo del "no" por más de dos puntos; otra de Maskína, del "sí" por ocho décimas.

Este referendo sería el primer paso en un proceso que incluiría una nueva consulta popular después de que Reikiavik y Bruselas alcanzasen un hipotético acuerdo, que debería superar las reticencias de un país históricamente opuesto a entrar en la UE, aunque forme parte del Espacio Económico Europeo (EEE) desde 1994.

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El estallido de la crisis económica de 2008 llevó a que Islandia decidiese en 2009 pedir el ingreso y abrir las negociaciones con Bruselas.

Cuatro años más tarde, ese mismo Ejecutivo las suspendió por las divisiones internas y en medio de un clima adverso por la crisis del euro y el conflicto con varios países de la Unión Europea (UE) por las indemnizaciones a los ahorradores extranjeros a causa de la quiebra del banco Icesave.

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En 2015, el Gobierno conservador de entonces comunicó a Bruselas que Islandia ya no era candidata, pero la Comisión Europea (CE) considera que nunca se produjo una retirada formal de la candidatura.

La coalición de tres partidos encabezada por la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir, que gobierna desde 2024, incluyó en su pacto convocar un referendo para decidir si continuar el proceso, argumentando que nunca hubo una consulta.

La discusión previa ha estado dominada por cuestiones como la soberanía nacional, el control de los recursos naturales y el coste de vida en un contexto de incertidumbre por las amenazas de anexión del presidente estadounidense, Donald Trump, a la vecina Groenlandia.

Islandia cuenta con una población reducida y dispersa en un territorio relativamente grande (menos de 400.000 personas en 100.000 kilómetros cuadrados) y todas las urnas deben ser transportadas a los centros de recuento de la circunscripción, lo que en algunos casos supone un traslado de hasta 400 kilómetros.

De ahí que la Comisión Electoral Nacional haya advertido de que es difícil prever cuándo habrá datos concluyentes, aunque no se espera un resultado provisional con todo el voto escrutado hasta la mañana del domingo.