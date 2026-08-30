El Gobierno declara la alerta roja en todo Ecuador ante el fenómeno de El Niño

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Quito, 29 ago (EFE).- El Gobierno ecuatoriano declaró este sábado la alerta roja en todo el territorio para fortalecer las acciones de preparación ante el fenómeno El Niño.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) indicó que la medida se adopta considerando la evolución de las condiciones océano-atmosféricas.

La resolución establece la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales y cantonales para coordinar acciones de preparación y respuesta.

También dispone la aplicación de procedimientos, planes y protocolos para evacuaciones preventivas, mecanismos de respuesta, movilización de recursos y protección de la población en sectores con potencial afectación. EFE