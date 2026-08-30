Muere ahogada una bañista alemana de 73 años en Castelló d'Empúries (Girona)

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Una bañista alemana de 73 años ha muerto ahogada este domingo por la tarde en la playa de la Rubina en Castelló d'Empúries (Girona), y ya son 22 los muertos en playas catalanas durante la campaña de baño iniciada el 15 de junio.

La playa estaba vigilada y ondeaba bandera amarilla sobre las 16.14, cuando el teléfono de emergencias CAT112 ha recibido el aviso de que había una persona inconsciente, informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicado.

El servicio de socorrismo la ha sacado del agua en parada cardiorrespiratoria y se le han hecho maniobras de reanimación, y el SEM ha movilizado 4 ambulancias y 1 helicóptero medicalizado pero no se ha podido hacer nada para salvarla.

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