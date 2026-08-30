EAU y Egipto buscan garantizar la operatividad de banco egipcio ante la presión de EEUU

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Dubái, 30 ago (EFE).- El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y el Banco Central de Egipto reafirmaron este domingo su "plena y continua cooperación y coordinación" para que las sucursales en territorio emiratí del banco estatal egipcio Banque Misr sigan operando con normalidad, después de que Estados Unidos propusiera imponer una medida especial contra la entidad por sus presuntos vínculos con Irán.

En un comunicado conjunto, ambas instituciones señalaron que "adoptarán todas las medidas necesarias dentro del plazo establecido" con el objetivo de "garantizar que dichas sucursales sigan operando con normalidad", en respuesta a la propuesta de norma regulatoria del Departamento del Tesoro estadounidense.

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Anteriormente, el Banco Central emiratí había anunciado una "inspección especial y urgente" de las sucursales de Banque Misr y había señalado que estudiaría las opciones disponibles respecto al estatus de la entidad en el país del Golfo en caso de que se adoptaran medidas especiales contra ella.

La institución emiratí había asegurado que la revisión sería "exhaustiva" y que, en cualquier decisión, se tendrían en cuenta las obligaciones de Banque Misr con sus clientes en los Emiratos Árabes Unidos.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. dijo el viernes que considera que Banque Misr en EAU es un "nodo crucial para el acceso del régimen iraní a dólares estadounidenses".

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Tesoro, propuso una norma que revocaría el acceso de la entidad en el país del Golfo a las instituciones financieras estadounidenses como banco corresponsal, en una medida que, según Washington, intensifica su campaña de presión contra Irán.

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Por su parte, Banque Misr señaló el sábado que estaba estudiando "detenidamente las medidas regulatorias" anunciadas por el Departamento del Tesoro contra sus sucursales en EAU.

El Banco Central de Egipto indicó entonces que las autoridades egipcias estaban en contacto con la parte estadounidense en relación con estas medidas.

EE.UU. impuso la operación 'Paria Económico' para aumentar la presión sobre Irán con el fin de intentar romper con el actual punto muerto tras seis meses de guerra entre Washington y Teherán.

Egipto, aliado de Washington y mediador en los conflictos de Oriente Medio, figura entre los países más afectados económicamente por la situación geopolítica en esa región, en especial la guerra de Irán y EE.UU, por su impacto directo en las principales fuentes de ingreso del país en divisa; El canal de Suez, el turismo y las remesas de los expatriados en el golfo Pérsico. EFE

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