Crónica del Real Madrid - Málaga CF: 4-0

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El Real Madrid firmó este domingo su tercera victoria en LaLiga EA Sports 2026-2027 y lo hizo con una nueva goleada en el Estadio Santiago Bernabéu, por 4-0 al recién ascendido Málaga CF, cuya ilusión finiquitó, liderado por Jude Bellingham, en una intensa primera media hora y sin acusar las rotaciones por las que apostó en esta ocasión José Mourinho.

El equipo madridista fue muy superior al joven equipo de Juanfran Funes, que no tuvo nunca opciones de dar la sorpresa, con los locales pisando el acelerador desde el pitido inicial con la nueva energía que dispuso en su once. Jude Bellingham, otra vez destacado, Kylian Mbappé, Arda Güler y un tanto en propia meta decantaron la balanza de un choque plácido previo a los primeros buenos exámenes, el viernes en La Cartuja ante el Real Betis y ante el Inter en el inicio de la Liga de Campeones.

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Mourinho rotó para mantener el nivel de intensidad que esta vez sí fue el adecuado desde el pitido inicial y que le permitió abortar cualquier atisbo de sorpresa en la primera media hora. El portugués metió cinco cambios tras no repetir once en sus dos primeros choques y dio la alternativa a un destacado Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Eduardo Camavinga y Brahim Díaz, más el que había anunciado de Marc Cucurella, sin echar en falta la teórica menor creatividad por las ausencias de Bernardo Silva y Arda Güler.

Lo que no movió el de Setúbal fue su principal tridente ofensivo, donde Mbappé y, sobre todo Bellingham, siguen mucho más entonados que un Vinícius Jr al que le está costando arrancar. De ellos, mereció mención especial de nuevo el centrocampista inglés, que parece acercarse al de su primer año y al que brilló en el pasado Mundial, principalmente en su despliegue ofensivo, de nuevo con la chispa de antaño, y sus apariciones de segunda línea.

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Y así fue como encarriló pronto el partido el conjunto madridista, que atenazó pronto a su rival, con una presión asfixiante y menos espesura que en su arranque del pasado miércoles ante la Real Sociedad con Alexander-Arnold protagonista en su deseo de tener más protagonismo, aunque fue su compatriota el que acaparó los focos con un casi doblete en menos de diez minutos.

Primero, el '5' agarró el balón y realizó una poderosa conducción, acompañada de amagos, para desarmar el entramado defensivo malaguista y batir cruzado a Alfonso Herrero, con sus compañeros protestando un manotazo del inglés a un compañero. Poco después, tras una gran mano del portero visitante a Mbappé, apareció en el área para cabecear el rechace, sacado bajo palos por Carlos Puga, con la mala suerte de rebotar en la espalda de Herrero y convertirse en el 2-0.

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EL REAL MADRID AFLOJA

El Málaga, que había intentando ser todo lo atrevido que podía, intentó no venirse abajo como le había solicitado su técnico en la previa, pero el 15 veces campeón de Europa no le dejó. La enésima internada por la derecha de Alexander-Arnold terminó con un gran centro del lateral y mejor remate al primer toque de Mbappé para firmar su cuarto tanto liguero y dejar el choque sentenciado a la media hora.

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A partir de ahí, el Real Madrid bajó algo sus revoluciones y el Málaga pudo respirar algo más, con Rafa Rodríguez y Carlos Dotor teniendo dos opciones para haber cogido ánimo para un descanso tras el cual no hubo demasiadas novedades. Mourinho no movió pieza en un equipo que continuó controlando el encuentro sin excesivos problemas y sin acelerar ya con tanta intensidad.

Aún así, el conjunto madridista seguía pisando mucho las inmediaciones del área malacitana y gozando de ocasiones para aumentar el marcador. Las mejores en el arranque fueron un potente disparo de Bellingham que repelió la madera y una de Alexander-Arnold, que no pudo superar a Herrero.

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Con el partido calmado, Mourinho decidió dar minutos a Yan Diomande para proseguir con su acoplamiento, pero el equipo se iba tomando cada vez mas un respiro y el marfileño apenas pudo mostrar sus virtudes en un partido donde el Málaga, con David Larrubia mostrando su talento, pudo vivir como más comodidad y más cerca del área de Thibaut Courtois, aunque sin ningún premio en forma de gol. Sí lo encontró pasado el 90 el Real Madrid, en una contra dirigida y concluida por Arda Güler tras asistencia de Vinícius Jr.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 4 - MÁLAGA CF, 0 (3-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Valverde (Silva, min.77), Camavinga; Brahim (Diomande, min.65), Bellingham (Güler, min.87), Vinícius; y Mbappé.

MÁLAGA CF: Herrero; Puga (Salinas, min.61), Recio, Galilea (Haitam, min.74), Rafita; Dotor, Merino (Ramón, min.87), Rodríguez (Martínez, min.46); Larrubia, Chupe y Joaquín (Cruz, min.61).

--GOLES.

1-0, minuto 19. Bellingham.

2-0, minuto 26. Herrero en propia puerta.

3-0, minuto 30. Mbappé.

4-0, minuto 91. Güler.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó a Chupe (min.66) y Ramón (min.93), por el Málaga CF.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.