La UA acuerda fortalecer su capacidad para prevenir y resolver conflictos en África

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Luanda, 30 ago (EFE).- La Unión Africana (UA) acordó este domingo, en una cumbre de líderes en Angola, fortalecer su capacidad para prevenir y resolver conflictos en el continente a fin de que se traduzca en resultados concretos y medibles.

"La conferencia reafirmó una convicción fundamental: África debe fortalecer su capacidad para prevenir conflictos, resolverlos por medios pacíficos y profundizar en la financiación de estas prioridades de seguridad", afirmó el jefe de Estado de Burundi y presidente de turno de la UA, Évariste Ndayishimiye.

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Ndayishimiye hizo esa declaración en una comparecencia ante la prensa tras la clausura de la XXI Sesión Extraordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA, celebrada este domingo en el Palacio de Convenciones de Luanda, capital angoleña.

El líder burundés subrayó que la cumbre tuvo lugar en un contexto marcado por "complejos desafíos de seguridad, conflictos armados y terrorismo, además del extremismo violento, las crisis políticas, los cambios inconstitucionales de gobierno, el desplazamiento forzado, las superamenazas informativas y las rivalidades geopolíticas".

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"La apropiación africana de nuestra agenda de paz y seguridad debe estar respaldada por una financiación africana más sostenible, en particular mediante el fortalecimiento del Fondo de Paz de la Unión Africana y la movilización de un mecanismo innovador", aseveró.

La cooperación de la UA con los socios internacionales -puntualizó- "sigue siendo importante, pero debe basarse en el respeto mutuo, la soberanía, la integridad territorial y el pueblo africano".

Los líderes de la organización panafricana acordaron la llamada 'Decisión de Luanda', una resolución que exige resultados concretos y medibles en la prevención y resolución de conflictos en África.

"En cuanto a los compromisos con los resultados, la matriz de implementación debe permitirnos garantizar un seguimiento eficaz y medir el progreso", señaló Ndayishimiye.

Los líderes -agregó- también reafirmaron que "la paz debe ser inclusiva, con una participación significativa de mujeres y jóvenes, así como una mayor protección para los niños afectados por el conflicto".

En la apertura de la cumbre, el presidente angoleño y anfitrión de la reunión, João Lourenço, subrayó "la necesidad de hacer más eficaces los instrumentos de que dispone África para prevenir conflictos, mediar en crisis y garantizar la aplicación de las decisiones que adoptamos colectivamente".

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"Debemos movilizar los instrumentos políticos, diplomáticos, financieros e institucionales a nuestra disposición para prevenir los conflictos antes de que se conviertan en guerras y para poner fin, cuanto antes posible, a los conflictos ya existentes", aseveró Lourenço.

En la misma línea, el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, argumentó que los conflictos como el de Sudán, el este de la República Democrática del Congo (RDC) o Somalia; y las "crisis persistentes y las amenazas emergentes", como el terrorismo, "exigen una acción colectiva más enérgica".

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"La prevención debe convertirse en nuestra prioridad. Necesitamos un sistema continental de alerta temprana reforzado, una implementación más eficaz de las decisiones de la UA", remarcó Youssouf.

Pese a que los organizadores habían anunciado la asistencia de diez jefes de Estado, sólo acudieron cinco (Angola, Burundi, Cabo Verde, Ghana, Namibia y República Saharaui) a la cumbre, de manera que el resto de líderes de la UA estuvieron representados por primeros ministros, vicepresidentes o ministros de Asuntos Exteriores.

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La cumbre contó con la participación de 49 de los 55 Estados miembros de la UA, ya que seis países están sancionados por cambios inconstitucionales de régimen. EFE

(foto)