Agencias

Mourinho hace cinco cambios en el once titular

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Madrid, 30 ago (EFE).- El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, introduce cinco cambios en el once titular respecto al que presentó en los dos primeros partidos de LaLiga EA Sports, con victorias 1-2 ante el Espanyol y 4-1 contra la Real Sociedad.

Trent Alexander-Arnold entra por Denzel Dumfries en el lateral derecho y en el izquierdo Marc Cucurella por Álvaro Carreras. En el centro de la defensa se estrena esta campaña Antonio Rüdiger, ocupando el sitio de Ibrahima Konaté.

En el centro del campo, Bernardo Silva y Arda Güler descansan para dar entrada a Eduardo Camavinga y Brahim Díaz.

El Real Madrid sale de inicio con Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Valverde, Bellingham; Brahim Díaz, Mbappé y Vinícius.

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