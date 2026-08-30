Italia confirma que la víctima mortal en el tiroteo en Suiza es una joven italiana

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Roma, 30 ago (EFE).- La víctima mortal del tiroteo de esta madrugada de domingo en una fiesta de música electrónica en Suiza es de nacionalidad italiana, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores de Italia, que está en contacto con las autoridades helvéticas.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha recibido una llamada telefónica de su homólogo suizo, Ignazio Cassis, en la que le ha transmitido su pésame por la muerte de la ciudadana italiana.

Asimismo ha ofrecido a Italia "plena e inmediata asistencia en la investigación para capturar al culpable y para verificar si hay otros italianos entre los heridos", según se lee en un comunicado.

Tajani ha agradecido este "gesto de solidaridad y amistad" del país vecino, con el que recientemente ha tenido algunas divergencias por la gestión del incendio de la pasada Nochevieja en un bar de Crans-Montana, en el que murieron 41 jóvenes, de ellos 6 italianos.

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La Unidad de Crisis del Ministerio de Exteriores está en estrecho contacto con la embajada en Berna y el consultado en Basilea para brindar asistencia a la familia de la italiana asesinada.

El tiroteo se inicio la pasada madrugada durante una fiesta de música electrónica en la ciudad de Aarau, capital del cantón de Argovia, en el norte de Suiza, dejando un balance de un muerto y cinco heridos.

La Policía suiza ha ampliado el operativo de búsqueda del autor o autores del tiroteo, ante la posibilidad de que hayan huido del cantón. EFE

(foto)