Gobierno islandés reitera que aparcará negociaciones con UE tras derrota en referendo

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Reikiavik, 30 ago (EFE).- La primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, reiteró este domingo que su Gobierno suspenderá la reanudación de las negociaciones de acceso a la Unión Europea (UE), interrumpidas desde 2013, tras la derrota en el referendo consultivo celebrado la víspera.

"Discutiremos el tema en el Parlamento, creemos que es crucial. Y tomaremos una decisión sobre qué hacer con la solicitud. Pero este gobierno no va a seguir adelante con las negociaciones en este mandato", dijo en rueda de prensa la primera ministra.

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El "no" ganó el referendo consultivo con más de cinco puntos de ventaja, con el 52,8 % frente al 47,2 %, escrutado el 100 % de los votos, después de remontar la ventaja que tuvo el "sí" durante buena parte del recuento.

"Estoy muy orgullosa del resultado, tuvimos a más del 80 % del país votando. Eso es muy bueno para Islandia. Es muy importante, es vital que tanta gente se haya pronunciado", afirmó Kristrún Frostadóttir, quien resaltó que durante el debate se habían discutido una gran variedad de cuestiones que preocupan a los islandeses.

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La primera ministra socialdemócrata admitió que sabían desde el principio que iba a ser un resultado muy ajustado, habló de "triunfo de la democracia" y enfatizó la importancia de que el país salga "unido" de la consulta, recordando también que Islandia forma parte desde 1994 del Espacio Económico Europeo (EEE).

"La gente esta contante con el EEE, con la actual relación con la UE. Ésa es la lección que extraemos, Vamos a continuar reforzando esa relación", dijo Kristrún Frostadóttir, que aunque destacó que Islandia no puede celebrar un referendo sobre la UE "cada dos o tres años", no descartó que el tema vuelva a tratarse más adelante,

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Kristrún Frostadóttir no cree sin embargo que un hipotético ingreso en la UE vaya a ser un tema importante en la discusión de las próximas elecciones, previstas para dentro de dos años.

"La promesa de este gobierno era tener este referendo, preguntarle a la gente. No era una cuestión de partidos políticos, sino una cuestión que la gente se ha hecho durante varios mandatos. Prometimos que lo haríamos y que respetaríamos el resultado", dijo.

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Preguntada por si la UE podría haber hecho algo más sobre la cuestión de la pesca, un tema central para Islandia, Kristrún Frostadóttir no quiso especular.

"Es difícil decir. Estoy segura de que esta discusión ha hecho pensar a mucha gente en otros países lo importante que es la pesca para nosotros. No somos Europa continental, somos una isla y hemos sobrevivido gracias a la pesca muchos años. Es una cuestión emocional para nosotros", afirmó. EFE

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