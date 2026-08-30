El presidente surcoreano selecciona a un nuevo titular de Finanzas y cinco ministros más

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Seúl, 30 ago (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, seleccionó a un nuevo titular de Finanzas y a los responsables de otras cinco carteras ministeriales, en una reorganización de calado de su Gabinete, reveló este domingo una fuente oficial.

El actual viceministro de Finanzas Lee Hyoung-il pasará a dirigir la cartera, así como a ocupar el cargo de viceprimer ministro, puestos ocupados actualmente por Koo Yun-cheol, afirmó en una intervención televisada el jefe de Gabinete surcoreano, Kang Hoon-sik.

Al igual que el resto de ministros nominados oficialmente por el presidente surcoreano, este tecnócrata descrito como un "experto en políticas públicas" deberá someterse a audiencias parlamentarias de confirmación, un trámite que se percibe principalmente como simbólico dado que sus designaciones no necesitan el aval formal de la Asamblea Nacional.

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Además del titular de Finanzas, la reorganización del Gabinete incluye la selección como ministro de Defensa de Kang Shin-chul, antiguo subcomandante del Comando de las Fuerzas Combinadas (CFC) de Corea del Sur y Estados Unidos.

La remodelación de los cargos afecta también a los Ministerios de Justicia, Igualdad de Género y Familia, Infraestructura y Transporte, así como Pymes y Empresas Emergentes.

"Esta reorganización está diseñada para impulsar la gran transformación social que la República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur) debe emprender", defendió Kang.

La remodelación del Gabinete, a la espera de verse confirmada formalmente tras la audiencia parlamentaria, llega después de que tomara posesión del cargo la nueva primera ministra, Han Seong-sook, a comienzos del pasado julio.

La popularidad de Lee se encuentra en mínimos desde que accedió al puesto de presidente hace algo más de un año, y según una encuesta de Gallup Korea un 42 % de los encuestados esta semana valoraron positivamente su gestión, dos puntos porcentuales menos que hace dos semanas. EFE

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