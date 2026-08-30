Shin Bet confirma amenaza contra el hijo de Netanyahu que motivó su salida urgente de EEUU

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Jerusalén, 30 ago (EFE).- El servicio de seguridad interior israelí, Shin Bet, confirmó por primera vez el sábado -según medios israelíes- que Yair, hijo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibió una "amenaza significativa" que obligó a la agencia a trasladarlo de manera urgente de vuelta a Israel desde Estados Unidos.

"Hubo una amenaza significativa de causar daño a Yair Netanyahu. A la luz de ello, y tras una evaluación de la situación, se tomó la decisión de extraerlo con urgencia, junto con su equipo de seguridad, de vuelta a Israel", afirmó el Shin Bet en un comunicado difundido el sábado por la noche recogido por el diario The Times of Israel.

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La confirmación llegó cinco días después de que el propio Benjamín Netanyahu revelara, en una entrevista telefónica con el progubernamental Canall 14, que Irán había intentado "asesinar" a uno de sus hijos, sin precisar si se refería a Yair, de 35 años, o a Avner, de 31.

"Irán señaló a uno de mis hijos (...) Irán intentó matar, asesinar a uno de mis hijos", dijo el mandatario en aquella entrevista.

El diario Yediot Ajronot señaló que la comunicación de este sábado por parte del Shin Bet se trata de la primera confirmación oficial israelí de que Yair Netanyahu era el familiar en el centro de esa amenaza.

Según una información del Canal 12 israelí, crítico con el Gobierno, para llevar a cabo la operación de extracción, el Shin Bet trasladó a Miami a agentes que se encontraban en Nueva York, donde estaban asignados a la seguridad del presidente israelí, Isaac Herzog, quien realizaba entonces una visita a esa ciudad.

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El Shin Bet, no obstante, no precisó en su comunicado la naturaleza de la amenaza ni quién estaba detrás de ella.

En julio, el Shin Bet amplió la protección directa a la esposa de Netanyahu, Sara, y a sus hijos Yair y Avner, quienes seguirán recibiendo escolta durante cinco años después de que el primer ministro deje el cargo.

Yair Netanyahu ha vivido buena parte de los últimos años en la zona de Miami, donde su estilo de vida y el coste de su seguridad, financiada por el Estado, generaron críticas en Israel, especialmente tras el estallido de la guerra en Gaza en octubre de 2023. EFE

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